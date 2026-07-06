Английский футболист не играл против Мексики, но поле покинул на носилках
Джордан Хендерсон получил обидную травму, когда праздновал выход в 1/4 финала
В понедельник, 6 июля, состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира, в котором встретились сборные Мексики и Англии. Подопечные Томаса Тухеля победили со счетом 3:2.
Автором курьезного и неприятного случая стал опытный полузащитник Джордан Хендерсон, который весь поединок провел на скамейке запасных.
После финального свистка 36-летний футболист английского «Брентфорда» побежал праздновать победу к собственным фанатам, но не сумел перепрыгнуть рекламный щит и получил травму.
Врачам пришлось немедленно оказать первую помощь Хендерсону, который покинул поле на носилках. Сроки возвращения игрока станут известны после медицинского обследования.
В прошлом сезоне англичанин провел 34 матча на клубном уровне, в которых забил один гол и отдал три ассиста. На чемпионате мира Джордан провел шесть минут – против Панамы.
England midfielder Jordan Henderson suffered an arm injury during the aftermath of their World Cup last-16 win over Mexico at Estadio Azteca.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 6, 2026
“Not good,” Tuchel told the BBC when asked about the Henderson incident. “Jordan just fell over and injured his wrist. It looks really… pic.twitter.com/GsZW5MtKUM
⚠️🏴 JORDAN HENDERSON SE LESIONÓ SALTANDO LOS CARTELES DE PUBLICIDAD EN LOS FESTEJOS DE INGLATERRA TRAS GANARLE A MÉXICO.— Fútbol Fichajes (@FutboolFichajes) July 6, 2026
😳 Fue retirado en camilla y se habla de una fractura en el brazo que lo sacaría del Mundial 2026. pic.twitter.com/V9gjV0dzJo
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