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Чемпионат мира
06 июля 2026, 07:51 |
2315
2

Английский футболист не играл против Мексики, но поле покинул на носилках

Джордан Хендерсон получил обидную травму, когда праздновал выход в 1/4 финала

06 июля 2026, 07:51 |
2315
2 Comments
Английский футболист не играл против Мексики, но поле покинул на носилках
Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Хендерсон
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В понедельник, 6 июля, состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира, в котором встретились сборные Мексики и Англии. Подопечные Томаса Тухеля победили со счетом 3:2.

Автором курьезного и неприятного случая стал опытный полузащитник Джордан Хендерсон, который весь поединок провел на скамейке запасных.

После финального свистка 36-летний футболист английского «Брентфорда» побежал праздновать победу к собственным фанатам, но не сумел перепрыгнуть рекламный щит и получил травму.

Врачам пришлось немедленно оказать первую помощь Хендерсону, который покинул поле на носилках. Сроки возвращения игрока станут известны после медицинского обследования.

В прошлом сезоне англичанин провел 34 матча на клубном уровне, в которых забил один гол и отдал три ассиста. На чемпионате мира Джордан провел шесть минут – против Панамы.

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Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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Комментарии 2
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кандидат на премію Дарвіна цього чемпіонату
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Симулянт.Неймовірно ,як тут можна отримати пошкодження
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