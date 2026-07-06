Романо подтвердил. Атлетико за 40 миллионов евро подпишет хавбека ПСЖ

Южнокорейский полузащитник парижского «Пари Сен-Жермен» Ли Кан Ин в скором времени перейдет в мадридский «Атлетико», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера 25-летнего футболиста составит около 40 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Ли Кан Ин провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

Ранее «Пари Сен-Жермен» продал Гонсалу Рамуша в «Милан».