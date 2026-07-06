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  4. Романо подтвердил. Атлетико за 40 миллионов евро подпишет хавбека ПСЖ
Испания
06 июля 2026, 16:06 | Обновлено 06 июля 2026, 16:07
729
0

Романо подтвердил. Атлетико за 40 миллионов евро подпишет хавбека ПСЖ

Ли Кан Ин продолжит карьеру в Мадриде

06 июля 2026, 16:06 | Обновлено 06 июля 2026, 16:07
729
0
Романо подтвердил. Атлетико за 40 миллионов евро подпишет хавбека ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Южнокорейский полузащитник парижского «Пари Сен-Жермен» Ли Кан Ин в скором времени перейдет в мадридский «Атлетико», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера 25-летнего футболиста составит около 40 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Ли Кан Ин провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

Ранее «Пари Сен-Жермен» продал Гонсалу Рамуша в «Милан».

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Ли Кан Ин Атлетико Мадрид ПСЖ трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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