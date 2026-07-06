Романо подтвердил. Атлетико за 40 миллионов евро подпишет хавбека ПСЖ
Ли Кан Ин продолжит карьеру в Мадриде
Южнокорейский полузащитник парижского «Пари Сен-Жермен» Ли Кан Ин в скором времени перейдет в мадридский «Атлетико», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, сумма трансфера 25-летнего футболиста составит около 40 миллионов евро.
В сезоне 2025/26 Ли Кан Ин провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.
Ранее «Пари Сен-Жермен» продал Гонсалу Рамуша в «Милан».
🚨🔴⚪️ Kang-in Lee to Atlético Madrid, here we go! Deal in place between all parties.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2026
Deal worth around €40m from PSG as personal terms have been agreed months ago, Kang-in wanted Atlético move. 🇰🇷
Formal steps to follow but verbal agreement done. @FabriceHawkins #atleti pic.twitter.com/hS8RbYTs7f
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