Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Они, скорее всего, проиграют»: Кварцяный – о матче Португалия – Испания
Чемпионат мира
06 июля 2026, 16:55 |
296
0

«Они, скорее всего, проиграют»: Кварцяный – о матче Португалия – Испания

Тренеру не нравится игра испанцев

06 июля 2026, 16:55 |
296
0
«Они, скорее всего, проиграют»: Кварцяный – о матче Португалия – Испания
ФК Волынь. Виталий Кварцяный
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший тренер «Волыни» Виталий Кварцяный высказался по поводу предстоящего противостояния Португалии и Испании в 1/8 финала чемпионата мира-2026.

По мнению Кварцяного, испанцы на этом чемпионате мира не продемонстрируют игру, соответствующую их потенциалу.

«Я Испанию вообще вычеркнул. Может, они и станут чемпионами, в футболе бывало всякое, но команда, которая не выигрывает у Кабо-Верде и показывает какой-то пляжный футбол... Не знаю. В этом матче буду болеть за Португалию, хотя они, скорее всего, проиграют. Им просто не хватит мощности», – пояснил специалист.

Матч Испания – Португалия состоится в понедельник, 6 июля. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
ФИФА ответила на запрос Бельгийской футбольной ассоциации по Балогуну
Бурно праздновал. Хавбек сборной Англии больше не сыграет на ЧМ-2026
Власти Бельгии отреагировали на скандальную ситуацию с Балогуном
сборная Испании по футболу сборная Португалии по футболу ЧМ-2026 по футболу прогнозы Виталий Кварцяный
Андрей Плыгун Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент DFB: «На кону – целостность соревнований и доверие к ФИФА»
Футбол | 06 июля 2026, 15:08 0
Президент DFB: «На кону – целостность соревнований и доверие к ФИФА»
Президент DFB: «На кону – целостность соревнований и доверие к ФИФА»

Бернд Нойендорф требует объяснений от ФИФА

Александр Усик оказался в безвыходном положении
Бокс | 06 июля 2026, 04:24 8
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении

Independent – о поединке в Гизе

ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
Бокс | 06.07.2026, 08:42
ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
Костюк выбила обидчицу Снигур и впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона
Теннис | 06.07.2026, 14:32
Костюк выбила обидчицу Снигур и впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона
Костюк выбила обидчицу Снигур и впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона
Верховен назвал украинца, который бы победил Мухаммеда Али
Бокс | 06.07.2026, 08:19
Верховен назвал украинца, который бы победил Мухаммеда Али
Верховен назвал украинца, который бы победил Мухаммеда Али
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Выжили в аду. Англия в бешеном матче обыграла Мексику
Выжили в аду. Англия в бешеном матче обыграла Мексику
06.07.2026, 06:08 24
Футбол
Сетка ЧМ-2026. Англия выстояла на Ацтеке. Определена вторая пара 1/4 финала
Сетка ЧМ-2026. Англия выстояла на Ацтеке. Определена вторая пара 1/4 финала
06.07.2026, 06:15 1
Футбол
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
05.07.2026, 06:25 7
Футбол
Источник: Усик проведет последний бой за титул Zuffa с британцем
Источник: Усик проведет последний бой за титул Zuffa с британцем
06.07.2026, 10:42 3
Бокс
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
06.07.2026, 01:55
Футбол
У Уайлдера дали официальный ответ Усику
У Уайлдера дали официальный ответ Усику
05.07.2026, 08:55
Бокс
Рома приняла решение по Довбику. Трансфер за 23 миллиона евро
Рома приняла решение по Довбику. Трансфер за 23 миллиона евро
05.07.2026, 07:02 1
Футбол
Ломаченко покинул Украину и принял судьбоносное решение
Ломаченко покинул Украину и принял судьбоносное решение
05.07.2026, 08:08 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем