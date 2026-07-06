«Они, скорее всего, проиграют»: Кварцяный – о матче Португалия – Испания
Тренеру не нравится игра испанцев
Бывший тренер «Волыни» Виталий Кварцяный высказался по поводу предстоящего противостояния Португалии и Испании в 1/8 финала чемпионата мира-2026.
По мнению Кварцяного, испанцы на этом чемпионате мира не продемонстрируют игру, соответствующую их потенциалу.
«Я Испанию вообще вычеркнул. Может, они и станут чемпионами, в футболе бывало всякое, но команда, которая не выигрывает у Кабо-Верде и показывает какой-то пляжный футбол... Не знаю. В этом матче буду болеть за Португалию, хотя они, скорее всего, проиграют. Им просто не хватит мощности», – пояснил специалист.
Матч Испания – Португалия состоится в понедельник, 6 июля. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.
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