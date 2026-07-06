Луис ЭНРИКЕ: «Если Испания победит Португалию, это пойдет на пользу ПСЖ»

Бывший тренер сборной Испании, а ныне главный тренер ПСЖ Луис Энрике поделился своими ожиданиями относительно перспектив «Фурии Роха» на ЧМ-2026.

В 1/8 финала испанцы встретятся с командой Португалии. По мнению Энрике, у Испании хорошие шансы на победу не только в этом матче, но и в целом на чемпионате мира. К тому же поражение португальцев пойдет на пользу ПСЖ, пошутил специалист.

«Матч против Испании будет замечательным, надеюсь, что они выиграют свой второй в истории чемпионат мира. Я не делаю прогнозов. Если Испания победит Португалию, это будет полезно для ПСЖ, потому что у меня трое игроков раньше уйдут в отпуск», – сказал он.

Тренер признался, что будет болеть за сборную дома, в кругу семьи. Он уверен, что у команды хороший настрой и мотивация на победу.

«Чемпионат мира – это очень сложно. Я вижу, что Испания на правильном пути, я буду смотреть этот матч вместе с родителями. Конкуренция усиливается, но я вижу, что Испания движется вверх», – отметил Энрике.

Матч Испания – Португалия состоится в понедельник, 6 июля. Начало встречи – в 23:00 по киевскому времени.