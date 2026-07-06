ВИДЕО. Мудрые слова Роналду перед матчем Португалия – Испания
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6 июля на чемпионате мира 2026 года состоится суперматч на стадии 1/8 финала — между собой сыграют сборные Португалии и Испании. Команды проведут очный поединок на стадионе «Эй-ти-энд-ти» в Арлингтоне, штат Техас (США). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Перед матчем Криштиану Роналду прямо ответил на вопрос о том, давит ли на него отсутствие кубка чемпионата мира, и объяснил, почему бесконечные нападки критиков делают его только сильнее.
Sport.ua подготовил видеозапись пресс-конференции легендарного нападающего.
ВИДЕО. Мудрые слова Роналду перед матчем Португалия – Испания
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