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Чемпионат мира
06 июля 2026, 15:36 | Обновлено 06 июля 2026, 16:00
1091
0

ВИДЕО. Мудрые слова Роналду перед матчем Португалия – Испания

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06 июля 2026, 15:36 | Обновлено 06 июля 2026, 16:00
1091
0
ВИДЕО. Мудрые слова Роналду перед матчем Португалия – Испания
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6 июля на чемпионате мира 2026 года состоится суперматч на стадии 1/8 финала — между собой сыграют сборные Португалии и Испании. Команды проведут очный поединок на стадионе «Эй-ти-энд-ти» в Арлингтоне, штат Техас (США). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Перед матчем Криштиану Роналду прямо ответил на вопрос о том, давит ли на него отсутствие кубка чемпионата мира, и объяснил, почему бесконечные нападки критиков делают его только сильнее.

Sport.ua подготовил видеозапись пресс-конференции легендарного нападающего.

ВИДЕО. Мудрые слова Роналду перед матчем Португалия – Испания

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Криштиану Роналду видео пресс-конференция сборная Испании по футболу сборная Португалии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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