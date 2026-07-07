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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист сменил команду в Испании
Испания
07 июля 2026, 09:02 |
1275
0

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист сменил команду в Испании

Копотун перешел в «Кадис»

07 июля 2026, 09:02 |
1275
0
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист сменил команду в Испании
ФК Кадис. Владислав Копотун
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Украинский нападающий Владислав Копотун сменил клуб в Испании и стал игроком «Кадиса». Об этом официально сообщила пресс-служба испанского клуба.

Контракт 25-летнего нападающего рассчитан на четыре сезона. К новому клубу украинец присоединился на правах свободного агента после выступлений за «Алькоркон», который играет в третьем дивизионе Испании.

В прошлом сезоне Копотун провел 34 матча, забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи. Футболист родился в Ковеле, но еще в детстве переехал в Испанию вместе с семьей. До этого он также выступал за «Сабадель».

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Дмитрий Олийченко Источник: ФК Кадис
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