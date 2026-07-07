ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист сменил команду в Испании

Украинский нападающий Владислав Копотун сменил клуб в Испании и стал игроком «Кадиса». Об этом официально сообщила пресс-служба испанского клуба.

Контракт 25-летнего нападающего рассчитан на четыре сезона. К новому клубу украинец присоединился на правах свободного агента после выступлений за «Алькоркон», который играет в третьем дивизионе Испании.

В прошлом сезоне Копотун провел 34 матча, забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи. Футболист родился в Ковеле, но еще в детстве переехал в Испанию вместе с семьей. До этого он также выступал за «Сабадель».