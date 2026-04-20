ВИДЕО. Украинский форвард забил в результативной игре чемпионата Испании

19 апреля украинский форвард Владислав Копотун отметился забитым мячом за испанский клуб «Алькоркон» в 33-м туре Примеры RFEF.

Владислав стал автором первого гола в домашнем матче против «Вильярреала В».

Украинский нападающий удачно выбрал позицию и забил головой, замкнув навес на дальней штанге.

«Алькоркон» не воспользовался голом Владислава и упустил преимущество. В итоге хозяева проиграли со счетом 2:3, украинец отыграл все 90 минут.

В этом сезоне Копотун забил уже шесть мячей в Испании и отдал одну результативную передачу в 29 матчах.

Примера RFEF. Группа 2

33-й тур, 19 апреля

«Алькоркон» – «Вильярреал В» – 2:3

Голы: Копотун, 28, Борха, 78 – Сьерра, 39, Гарсия, 50, Лопес, 67

