ВИДЕО. Украинский форвард забил в результативной игре чемпионата Испании
Владислав Копотун улучшил статистику в сезоне
19 апреля украинский форвард Владислав Копотун отметился забитым мячом за испанский клуб «Алькоркон» в 33-м туре Примеры RFEF.
Владислав стал автором первого гола в домашнем матче против «Вильярреала В».
Украинский нападающий удачно выбрал позицию и забил головой, замкнув навес на дальней штанге.
«Алькоркон» не воспользовался голом Владислава и упустил преимущество. В итоге хозяева проиграли со счетом 2:3, украинец отыграл все 90 минут.
В этом сезоне Копотун забил уже шесть мячей в Испании и отдал одну результативную передачу в 29 матчах.
Примера RFEF. Группа 2
33-й тур, 19 апреля
«Алькоркон» – «Вильярреал В» – 2:3
Голы: Копотун, 28, Борха, 78 – Сьерра, 39, Гарсия, 50, Лопес, 67
Видеообзор матча:
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олег Кузнецов уверен, что «Буковина» дальше не пройдет
Мирон Богданович вспомнил, каким футболистом был Гусин