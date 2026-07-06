Габриэл Жезус выбрал клуб, в котором хочет продолжить карьеру
Бразилец хочет вернуться в «Палмейрас»
29-летний бразильский нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Жезус хочет летом сменить клуб.
Через год у игрока заканчивается контракт с «канонирами», поэтому текущее трансферное окно может стать последней возможностью для клуба выгодно продать бразильца. Как сообщает инсайдер Экрем Конур, сам Жезус хочет вернуться в «Палмейрас», воспитанником которого он является. Впрочем, финансовая сторона вопроса, по данным журналиста, делает этот трансфер практически невозможным.
В настоящее время услугами Габриэла заинтересованы «Ювентус», «Милан», «Эвертон» и «Атлетико» Мадрид. В прошлом сезоне нападающий забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи в 27 матчах за «Арсенал». Портал Transfermarkt оценивает его контракт в 17 миллионов евро.
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