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  4. Габриэл Жезус выбрал клуб, в котором хочет продолжить карьеру
Англия
06 июля 2026, 14:18 |
1005
1

Габриэл Жезус выбрал клуб, в котором хочет продолжить карьеру

Бразилец хочет вернуться в «Палмейрас»

06 июля 2026, 14:18 |
1005
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Габриэл Жезус выбрал клуб, в котором хочет продолжить карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Жезус
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29-летний бразильский нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Жезус хочет летом сменить клуб.

Через год у игрока заканчивается контракт с «канонирами», поэтому текущее трансферное окно может стать последней возможностью для клуба выгодно продать бразильца. Как сообщает инсайдер Экрем Конур, сам Жезус хочет вернуться в «Палмейрас», воспитанником которого он является. Впрочем, финансовая сторона вопроса, по данным журналиста, делает этот трансфер практически невозможным.

В настоящее время услугами Габриэла заинтересованы «Ювентус», «Милан», «Эвертон» и «Атлетико» Мадрид. В прошлом сезоне нападающий забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи в 27 матчах за «Арсенал». Портал Transfermarkt оценивает его контракт в 17 миллионов евро.

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Габриэл Жезус Арсенал Лондон Ювентус Милан Эвертон Атлетико Мадрид Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу трансферы
Андрей Плыгун Источник: Экрем Конур
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через рік піде на шару
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