Первый по количеству голов. Достижения Неймара в сборной Бразилии

34-летний нападающий сборной Бразилии Неймар сыграл последний матч за национальную сборную, в котором отличился забитым мячом.

Гол в ворота сборной Норвегии в 1/8 финала ЧМ-2026 стал 80-м для бразильца в 130 поединках за национальную сборную своей страны.

Неймар запомнился в сборной тем, что по количеству забитых мячей опередил легендарного Пеле (77).

Лучшие бомбардиры в истории сборной Бразилии

80 – Неймар

77 – Пеле

62 – Роналдо

55 – Ромарио

48 – Зико

40 – Бебето

35 – Жаирзиньо

35 – Ривалдо

33 – Роналдиньо

32 – Тостао

32 – Адемир

По количеству сыгранных матчей за сборную Бразилии Неймар является вторым в истории. Впереди него только Кафу (143).

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей за сборную Бразилии

143 – Кафу

130 – Неймар

127 – Роберто Карлос

126 – Дани Алвес

113 – Тиаго Силва

110 – Маркиньос

105 – Лусио

102 – Клаудио Таффарел

100 – Робиньо

99 – Роналдо