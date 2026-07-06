Первый по количеству голов. Достижения Неймара в сборной Бразилии
Вспомним топ-10 гвардейцев и лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии
34-летний нападающий сборной Бразилии Неймар сыграл последний матч за национальную сборную, в котором отличился забитым мячом.
Гол в ворота сборной Норвегии в 1/8 финала ЧМ-2026 стал 80-м для бразильца в 130 поединках за национальную сборную своей страны.
Неймар запомнился в сборной тем, что по количеству забитых мячей опередил легендарного Пеле (77).
Лучшие бомбардиры в истории сборной Бразилии
- 80 – Неймар
- 77 – Пеле
- 62 – Роналдо
- 55 – Ромарио
- 48 – Зико
- 40 – Бебето
- 35 – Жаирзиньо
- 35 – Ривалдо
- 33 – Роналдиньо
- 32 – Тостао
- 32 – Адемир
По количеству сыгранных матчей за сборную Бразилии Неймар является вторым в истории. Впереди него только Кафу (143).
Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей за сборную Бразилии
- 143 – Кафу
- 130 – Неймар
- 127 – Роберто Карлос
- 126 – Дани Алвес
- 113 – Тиаго Силва
- 110 – Маркиньос
- 105 – Лусио
- 102 – Клаудио Таффарел
- 100 – Робиньо
- 99 – Роналдо
Nur 13 Spiele fehlen Neymar am Ende zu Cafu... 4/5 pic.twitter.com/KwSZxZ0U2I— Transfermarkt (@Transfermarkt) July 6, 2026
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