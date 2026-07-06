Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первый по количеству голов. Достижения Неймара в сборной Бразилии
Чемпионат мира
06 июля 2026, 13:41 | Обновлено 06 июля 2026, 13:42
272
0

Первый по количеству голов. Достижения Неймара в сборной Бразилии

Вспомним топ-10 гвардейцев и лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии

06 июля 2026, 13:41 | Обновлено 06 июля 2026, 13:42
272
0
Первый по количеству голов. Достижения Неймара в сборной Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

34-летний нападающий сборной Бразилии Неймар сыграл последний матч за национальную сборную, в котором отличился забитым мячом.

Гол в ворота сборной Норвегии в 1/8 финала ЧМ-2026 стал 80-м для бразильца в 130 поединках за национальную сборную своей страны.

Неймар запомнился в сборной тем, что по количеству забитых мячей опередил легендарного Пеле (77).

Лучшие бомбардиры в истории сборной Бразилии

  • 80 – Неймар
  • 77 – Пеле
  • 62 – Роналдо
  • 55 – Ромарио
  • 48 – Зико
  • 40 – Бебето
  • 35 – Жаирзиньо
  • 35 – Ривалдо
  • 33 – Роналдиньо
  • 32 – Тостао
  • 32 – Адемир

По количеству сыгранных матчей за сборную Бразилии Неймар является вторым в истории. Впереди него только Кафу (143).

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей за сборную Бразилии

  • 143 – Кафу
  • 130 – Неймар
  • 127 – Роберто Карлос
  • 126 – Дани Алвес
  • 113 – Тиаго Силва
  • 110 – Маркиньос
  • 105 – Лусио
  • 102 – Клаудио Таффарел
  • 100 – Робиньо
  • 99 – Роналдо
По теме:
Сборную Нидерландов после провала на ЧМ может возглавить известный тренер
Эрьян Нюланд стал 35-м вратарем, парировавшим пенальти на мундиалях
Беллингем оформил третий самый быстрый дубль на чемпионатах мира
статистика Неймар чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Бразилии по футболу
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФИФА объяснила, почему отменила дисквалификацию американца Балогуна
Футбол | 06 июля 2026, 07:41 12
ФИФА объяснила, почему отменила дисквалификацию американца Балогуна
ФИФА объяснила, почему отменила дисквалификацию американца Балогуна

Дисциплинарный комитет использовал свои полномочия, чтобы превратить санкцию в условное наказание

Футболисты Динамо отказались возвращаться в Украину – источник
Футбол | 06 июля 2026, 07:27 6
Футболисты Динамо отказались возвращаться в Украину – источник
Футболисты Динамо отказались возвращаться в Украину – источник

Защитник Максим Дячук и полузащитник Антон Царенко продолжают находиться в Польше

Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
Футбол | 06.07.2026, 01:55
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
Не только бомбардир. Как же легко любить Холанда!
Футбол | 06.07.2026, 12:38
Не только бомбардир. Как же легко любить Холанда!
Не только бомбардир. Как же легко любить Холанда!
ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
Бокс | 06.07.2026, 08:42
ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сетка ЧМ-2026. Англия выстояла на Ацтеке. Определена вторая пара 1/4 финала
Сетка ЧМ-2026. Англия выстояла на Ацтеке. Определена вторая пара 1/4 финала
06.07.2026, 06:15 1
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это величайший боксер в истории»
Владимир КЛИЧКО: «Это величайший боксер в истории»
04.07.2026, 08:25 3
Бокс
Пономаренко выбрал клуб, ради которого покинет Динамо
Пономаренко выбрал клуб, ради которого покинет Динамо
05.07.2026, 08:38 15
Футбол
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении
06.07.2026, 04:24 8
Бокс
Динамо может потерять семь футболистов перед стартом в Лиге Европы
Динамо может потерять семь футболистов перед стартом в Лиге Европы
04.07.2026, 10:01 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный принял окончательное решение о своем будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный принял окончательное решение о своем будущем
04.07.2026, 12:09 2
Футбол
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
06.07.2026, 03:23 3
Бокс
Рома приняла решение по Довбику. Трансфер за 23 миллиона евро
Рома приняла решение по Довбику. Трансфер за 23 миллиона евро
05.07.2026, 07:02 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем