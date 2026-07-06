Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем оформил третий самый быстрый дубль на чемпионатах мира.

Произошло это в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Мексики.

Промежуток времени между двумя голами англичинина составил всего 1 мин и 38 сек.

Только двум игрокам на мировых первенствах удалось забить два гола за меньшее время: немцу Тони Кроосу в 2014 против сборной Бразилии (1 мин и 10 сек) и французу Килиану Мбаппе в 2022 году против сборной Аргентины (1 мин и 35 сек).

Самые быстрые дубли в истории чемпионатов мира (промежуток времени между двумя голами)

1 мин и 10 сек – Тони Кроос (Германия), 2014, против Бразилии

1 мин и 35 сек – Килиан Мбаппе (Франция), 2022, против Аргентины

1 мин и 38 сек – Джуд Беллингем (Англия), 2026, против Мексики