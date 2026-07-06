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  4. Беллингем оформил третий самый быстрый дубль на чемпионатах мира
Чемпионат мира
06 июля 2026, 13:31 |
186
0

Беллингем оформил третий самый быстрый дубль на чемпионатах мира

Вспомним авторов трех самых быстрых дублей на мировых первенствах

06 июля 2026, 13:31 |
186
0
Беллингем оформил третий самый быстрый дубль на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем оформил третий самый быстрый дубль на чемпионатах мира.

Произошло это в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Мексики.

Промежуток времени между двумя голами англичинина составил всего 1 мин и 38 сек.

Только двум игрокам на мировых первенствах удалось забить два гола за меньшее время: немцу Тони Кроосу в 2014 против сборной Бразилии (1 мин и 10 сек) и французу Килиану Мбаппе в 2022 году против сборной Аргентины (1 мин и 35 сек).

Самые быстрые дубли в истории чемпионатов мира (промежуток времени между двумя голами)

  • 1 мин и 10 сек – Тони Кроос (Германия), 2014, против Бразилии
  • 1 мин и 35 сек – Килиан Мбаппе (Франция), 2022, против Аргентины
  • 1 мин и 38 сек – Джуд Беллингем (Англия), 2026, против Мексики
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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