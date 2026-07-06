Беллингем оформил третий самый быстрый дубль на чемпионатах мира
Вспомним авторов трех самых быстрых дублей на мировых первенствах
Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем оформил третий самый быстрый дубль на чемпионатах мира.
Произошло это в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Мексики.
Промежуток времени между двумя голами англичинина составил всего 1 мин и 38 сек.
Только двум игрокам на мировых первенствах удалось забить два гола за меньшее время: немцу Тони Кроосу в 2014 против сборной Бразилии (1 мин и 10 сек) и французу Килиану Мбаппе в 2022 году против сборной Аргентины (1 мин и 35 сек).
Самые быстрые дубли в истории чемпионатов мира (промежуток времени между двумя голами)
- 1 мин и 10 сек – Тони Кроос (Германия), 2014, против Бразилии
- 1 мин и 35 сек – Килиан Мбаппе (Франция), 2022, против Аргентины
- 1 мин и 38 сек – Джуд Беллингем (Англия), 2026, против Мексики
🔥 ENGLAND JUST EXPLODED!— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 6, 2026
🏴 Jude Bellingham bags a BRACE in 98 seconds — the 3rd fastest in World Cup HISTORY
1️⃣ 1m10s Kroos 🇩🇪 vs Brazil 2014
2️⃣ 1m35s Mbappé 🇫🇷 vs Argentina 2022
3️⃣ 1m38s Bellingham 🏴 vs Mexico 2026 pic.twitter.com/2pw7K7XdGv
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