ВИДЕО. Как Джуд Беллингем оформил дубль против Мексики за 2 минуты
Игрок «Реала» прорвал крепкую защиту соперника
Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем выдал феерические две минуты в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Мексики.
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С 36 по 38 минуту Джуд проявил лидерские качества и оформил дубль в матче.
Благодаря прорывным минутам Беллингема сборная Англии оторвалась от соперника – 2:0.
На счету Джуда на этом турнире уже четыре забитых мяча и одна результативная передача.
ВИДЕО. Как Джуд Беллингем оформил дубль против Мексики за 2 минуты
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