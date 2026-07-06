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Чемпионат мира
06 июля 2026, 04:44 | Обновлено 06 июля 2026, 04:52
209
0

ВИДЕО. Как Джуд Беллингем оформил дубль против Мексики за 2 минуты

Игрок «Реала» прорвал крепкую защиту соперника

06 июля 2026, 04:44 | Обновлено 06 июля 2026, 04:52
209
0
ВИДЕО. Как Джуд Беллингем оформил дубль против Мексики за 2 минуты
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем
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Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем выдал феерические две минуты в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Мексики.

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С 36 по 38 минуту Джуд проявил лидерские качества и оформил дубль в матче.

Благодаря прорывным минутам Беллингема сборная Англии оторвалась от соперника – 2:0.

На счету Джуда на этом турнире уже четыре забитых мяча и одна результативная передача.

ВИДЕО. Как Джуд Беллингем оформил дубль против Мексики за 2 минуты

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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