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Чемпионат мира
06 июля 2026, 13:10 | Обновлено 06 июля 2026, 13:15
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Неймар побил свой же рекорд на чемпионате мира

Бразильский форвард забил на четвертом для себя мундиале

06 июля 2026, 13:10 | Обновлено 06 июля 2026, 13:15
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Неймар побил свой же рекорд на чемпионате мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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34-летний нападающий сборной Бразилии Неймар, поразив с «точки» на 90+10-й минуте ворота норвежцев, стал 7-м игроком, отметившимся голами на четырех и более мундиалях. Ранее он 4 мяча забил на ЧМ-2014 (по 2 – Хорватии и Камеруну) и по 2 – на ЧМ-2018 (Коста-Рике и Мексике) и ЧМ-2022 (Корее и Хорватии). Между тем Неймар стал автором самого позднего гола бразильцев в основное время матчей на чемпионатах мира.

Свой же рекорд, установленный на ЧМ-2018 в поединке с Коста-Рикой (2:0), он превзошел на 3 минуты. К слову, в основное время игры еще позже, чем Неймар, забивали с пенальти только иранец Мехди Тареми на ЧМ-2022 и австриец Марко Арнаутович на ЧМ-2026.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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