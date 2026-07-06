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Украина. Премьер лига
06 июля 2026, 15:15 |
197
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка усилилась вратарем Ворсклы

Кирилл Лавута присоединился к клубу УПЛ

06 июля 2026, 15:15 |
197
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка усилилась вратарем Ворсклы
ФК Кудровка. Кирилл Лавута
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«Кудровка» официально объявила о подписании контракта с украинским вратарем Кириллом Лавутой.

Условия сотрудничества между клубом и 23-летним футболистом не разглашаются.

«Приветствуем Кирилла в нашей футбольной семье и желаем ему прогрессировать вместе с нами!» — говорится в официальном заявлении клубной пресс-службы.

Ранее Лавута выступал за «Металлург-2» (Запорожье), «Горняк-Спорт» и «Ворсклу». В составе полтавского клуба по версии болельщиков стал лучшим игроком 2025 года.

Ранее «Кудровка» подписала Николая Огаркова.

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Кудровка трансферы трансферы УПЛ Ворскла Полтава Первая лига Украины
Дмитрий Вус Источник: ФК Кудровка
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