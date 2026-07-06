ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка усилилась вратарем Ворсклы
Кирилл Лавута присоединился к клубу УПЛ
«Кудровка» официально объявила о подписании контракта с украинским вратарем Кириллом Лавутой.
Условия сотрудничества между клубом и 23-летним футболистом не разглашаются.
«Приветствуем Кирилла в нашей футбольной семье и желаем ему прогрессировать вместе с нами!» — говорится в официальном заявлении клубной пресс-службы.
Ранее Лавута выступал за «Металлург-2» (Запорожье), «Горняк-Спорт» и «Ворсклу». В составе полтавского клуба по версии болельщиков стал лучшим игроком 2025 года.
Ранее «Кудровка» подписала Николая Огаркова.
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