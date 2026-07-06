ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка усилилась вратарем Ворсклы

«Кудровка» официально объявила о подписании контракта с украинским вратарем Кириллом Лавутой.

Условия сотрудничества между клубом и 23-летним футболистом не разглашаются.

«Приветствуем Кирилла в нашей футбольной семье и желаем ему прогрессировать вместе с нами!» — говорится в официальном заявлении клубной пресс-службы.

Ранее Лавута выступал за «Металлург-2» (Запорожье), «Горняк-Спорт» и «Ворсклу». В составе полтавского клуба по версии болельщиков стал лучшим игроком 2025 года.

Ранее «Кудровка» подписала Николая Огаркова.