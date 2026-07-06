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  4. «Куда ты двигаешься?» Блаттер отреагировал на скандальное решение ФИФА
Чемпионат мира
06 июля 2026, 15:55 |
1204
2

«Куда ты двигаешься?» Блаттер отреагировал на скандальное решение ФИФА

Бывший президент ФИФА возмущен действиями организации в отношении Фоларина Балогуна

06 июля 2026, 15:55 |
1204
2 Comments
«Куда ты двигаешься?» Блаттер отреагировал на скандальное решение ФИФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозеф Блаттер
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Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер отреагировал на решение организации отменить дисквалификацию нападающего сборной Соединённых Штатов Америки Фоларина Балогуна на матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против сборной Бельгии:

«Красные карточки не отменяются политическими телефонными звонками. Их отменяют правила, доказательства и независимые органы. Если президент США вмешивается в дела президента ФИФА — и игрок внезапно оправдывается перед матчем 1/8 финала чемпионата мира — вопрос неизбежен: куда ты движешься, ФИФА?

Футбол никогда не должен становиться игровой площадкой для политической власти».

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Йозеф Блаттер ФИФА сборная США по футболу ЧМ-2026 по футболу Фоларин Балогун удаление (красная карточка) дисквалификация
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Навіть хабарник акуєл від такого бєзпрідєла.
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Когда-то блатеров с платини выгнали якобы за грехи. Потом их оправдали, но вместо них выбрали честного инфатино.
Оказалось блатер по сравнением с нынешним еще ангел. 
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