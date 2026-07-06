«Куда ты двигаешься?» Блаттер отреагировал на скандальное решение ФИФА

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер отреагировал на решение организации отменить дисквалификацию нападающего сборной Соединённых Штатов Америки Фоларина Балогуна на матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против сборной Бельгии:

«Красные карточки не отменяются политическими телефонными звонками. Их отменяют правила, доказательства и независимые органы. Если президент США вмешивается в дела президента ФИФА — и игрок внезапно оправдывается перед матчем 1/8 финала чемпионата мира — вопрос неизбежен: куда ты движешься, ФИФА?

Футбол никогда не должен становиться игровой площадкой для политической власти».