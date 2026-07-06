Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бельгия получила право обжаловать решение о дисквалификации Балогуна
Чемпионат мира
06 июля 2026, 12:59 | Обновлено 06 июля 2026, 13:00
860
1

Бельгия получила право обжаловать решение о дисквалификации Балогуна

Нападающему сборной США разрешили сыграть в 1/8 финала ЧМ

06 июля 2026, 12:59 | Обновлено 06 июля 2026, 13:00
860
1 Comments
Бельгия получила право обжаловать решение о дисквалификации Балогуна
Getty Images/Global Images Ukraine. Фоларин Балогун
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бельгия получила право обжаловать решение ФИФА о приостановке одноматчевой дисквалификации игрока сборной США Фоларина Балогуна.

Несмотря на удаление в матче против Боснии и Герцеговины, нападающий сборной США получил право сыграть против Бельгии в матче 1/8 финала, поскольку ФИФА признала его удаление ошибкой арбитра.

Бельгийская федерация заявила, что была «поражена» решением ФИФА приостановить действие дисквалификации на один год, ссылаясь на статью 27 дисциплинарного кодекса организации.

В заявлении Королевской бельгийской футбольной ассоциации говорится, что это решение «прямо противоречит» регламенту турнира, а также отмечается, что организация рассматривает «все возможные варианты» дальнейших действий.

Как сообщает The Athletic, федерация официально обратилась в ФИФА с апелляцией, и право на ее подачу было предоставлено. Федерация футбола США и бельгийская сторона должны подать свои письменные объяснения до 05:00 6 июля по тихоокеанскому времени (15:00 по киевскому времени). Бельгийскую сторону возмущает тот факт, что она до сих пор не получила самого решения ФИФА, которое пересматривается, поскольку оно не было обнародовано.

Для рассмотрения дела назначен член апелляционного комитета ФИФА, который не представляет ни одну федерацию из УЕФА или КОНКАКАФ, чтобы избежать возможного конфликта интересов.

Теперь стороны должны представить свои аргументы, после чего решение может быть вынесено еще до начала матча. В то же время ФИФА не предоставила Бельгии никаких гарантий, что это произойдет именно до игры.

Матч 1/8 финала между США и Бельгией состоится 7 июля и начнется в 3:00 по киевскому времени на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле. На данный момент Балогуну разрешено принять участие в матче.

По теме:
Сборную Нидерландов после провала на ЧМ может возглавить известный тренер
Эрьян Нюланд стал 35-м вратарем, парировавшим пенальти на мундиалях
Первый по количеству голов. Достижения Неймара в сборной Бразилии
Фоларин Балогун сборная Бельгии по футболу сборная США по футболу ЧМ-2026 по футболу дисквалификация ФИФА
Иван Чирко Источник: The Athletic
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболисты Динамо отказались возвращаться в Украину – источник
Футбол | 06 июля 2026, 07:27 6
Футболисты Динамо отказались возвращаться в Украину – источник
Футболисты Динамо отказались возвращаться в Украину – источник

Защитник Максим Дячук и полузащитник Антон Царенко продолжают находиться в Польше

Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
Футбол | 06 июля 2026, 01:55 0
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала чемпионата мира 2026

ОФИЦИАЛЬНО. Оливер Гласнер возглавил Ноттингем Форест
Футбол | 06.07.2026, 13:48
ОФИЦИАЛЬНО. Оливер Гласнер возглавил Ноттингем Форест
ОФИЦИАЛЬНО. Оливер Гласнер возглавил Ноттингем Форест
ФИФА объяснила, почему отменила дисквалификацию американца Балогуна
Футбол | 06.07.2026, 07:41
ФИФА объяснила, почему отменила дисквалификацию американца Балогуна
ФИФА объяснила, почему отменила дисквалификацию американца Балогуна
Решение принято. Арда Туран выбрал себе клуб на следующий сезон
Футбол | 06.07.2026, 07:23
Решение принято. Арда Туран выбрал себе клуб на следующий сезон
Решение принято. Арда Туран выбрал себе клуб на следующий сезон
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
пахне смаленим
Ответить
0
Популярные новости
Пономаренко выбрал клуб, ради которого покинет Динамо
Пономаренко выбрал клуб, ради которого покинет Динамо
05.07.2026, 08:38 15
Футбол
Динамо может потерять семь футболистов перед стартом в Лиге Европы
Динамо может потерять семь футболистов перед стартом в Лиге Европы
04.07.2026, 10:01 1
Футбол
Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко
Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко
04.07.2026, 09:09 3
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это величайший боксер в истории»
Владимир КЛИЧКО: «Это величайший боксер в истории»
04.07.2026, 08:25 3
Бокс
Сине-желтый нокаут. Украина выбила Италию с молодежного Евро
Сине-желтый нокаут. Украина выбила Италию с молодежного Евро
05.07.2026, 19:55 67
Футбол
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении
06.07.2026, 04:24 8
Бокс
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
04.07.2026, 09:17 8
Бокс
Ломаченко покинул Украину и принял судьбоносное решение
Ломаченко покинул Украину и принял судьбоносное решение
05.07.2026, 08:08 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем