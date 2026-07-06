Бельгия получила право обжаловать решение о дисквалификации Балогуна

Бельгия получила право обжаловать решение ФИФА о приостановке одноматчевой дисквалификации игрока сборной США Фоларина Балогуна.

Несмотря на удаление в матче против Боснии и Герцеговины, нападающий сборной США получил право сыграть против Бельгии в матче 1/8 финала, поскольку ФИФА признала его удаление ошибкой арбитра.

Бельгийская федерация заявила, что была «поражена» решением ФИФА приостановить действие дисквалификации на один год, ссылаясь на статью 27 дисциплинарного кодекса организации.

В заявлении Королевской бельгийской футбольной ассоциации говорится, что это решение «прямо противоречит» регламенту турнира, а также отмечается, что организация рассматривает «все возможные варианты» дальнейших действий.

Как сообщает The Athletic, федерация официально обратилась в ФИФА с апелляцией, и право на ее подачу было предоставлено. Федерация футбола США и бельгийская сторона должны подать свои письменные объяснения до 05:00 6 июля по тихоокеанскому времени (15:00 по киевскому времени). Бельгийскую сторону возмущает тот факт, что она до сих пор не получила самого решения ФИФА, которое пересматривается, поскольку оно не было обнародовано.

Для рассмотрения дела назначен член апелляционного комитета ФИФА, который не представляет ни одну федерацию из УЕФА или КОНКАКАФ, чтобы избежать возможного конфликта интересов.

Теперь стороны должны представить свои аргументы, после чего решение может быть вынесено еще до начала матча. В то же время ФИФА не предоставила Бельгии никаких гарантий, что это произойдет именно до игры.

Матч 1/8 финала между США и Бельгией состоится 7 июля и начнется в 3:00 по киевскому времени на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле. На данный момент Балогуну разрешено принять участие в матче.