Кейн вышел на 8 место в списке бомбардиров национальных сборных

32-летний нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн забил 85-й гол за национальную сборную Англии.

Произошло это в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Мексики.

85 голов за сборную Англии позволили Кейну повторить 8-й лучший результат среди всех бомбардиров в истории национальных сборных (Али Мабхут из ОАЭ, также 85).

Напомним, что на 6-7 месте в рейтинге расположены Мохтар Дахари из Малайзии и Роберт Левандовски из Польши (по 89 голов).

Вспомним топ-10 лучших бомбардиров в истории национальных сборных.

Лучшие бомбардиры в истории национальных сборных

146 – Криштиану Роналду (Португалия)

124 – Лионель Месси (Аргентина)

109 – Али Даеи (Иран)

95 – Сунил Четри (Индия)

92 – Ромелу Лукаку (Бельгия)

89 – Мохтар Дахари (Малайзия)

89 – Роберт Левандовски (Польша)

85 – Али Мабхут (ОАЭ)

85 – Гарри Кейн (Англия)

84 – Ференц Пушкаш (Венгрия)