Кейн вышел на 8 место в списке бомбардиров национальных сборных
Вспомним топ-10 игроков с наибольшим количеством забитых мячей за свои национальные сборные
32-летний нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн забил 85-й гол за национальную сборную Англии.
Произошло это в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Мексики.
85 голов за сборную Англии позволили Кейну повторить 8-й лучший результат среди всех бомбардиров в истории национальных сборных (Али Мабхут из ОАЭ, также 85).
Напомним, что на 6-7 месте в рейтинге расположены Мохтар Дахари из Малайзии и Роберт Левандовски из Польши (по 89 голов).
Вспомним топ-10 лучших бомбардиров в истории национальных сборных.
Лучшие бомбардиры в истории национальных сборных
- 146 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 124 – Лионель Месси (Аргентина)
- 109 – Али Даеи (Иран)
- 95 – Сунил Четри (Индия)
- 92 – Ромелу Лукаку (Бельгия)
- 89 – Мохтар Дахари (Малайзия)
- 89 – Роберт Левандовски (Польша)
- 85 – Али Мабхут (ОАЭ)
- 85 – Гарри Кейн (Англия)
- 84 – Ференц Пушкаш (Венгрия)
Goleadores históricos en selecciones👇— Only Stats (@TheGoatStats) July 6, 2026
1️⃣ Cristiano Ronaldo 🇵🇹 146
2️⃣ Lionel Messi 🇦🇷 124
3️⃣ Ali Daei 🇮🇷 109
4️⃣ Sunil Chhetri 🇮🇳 95
5️⃣ Romelu Lukaku 🇧🇪 92
6️⃣ Mokhtar Dahari 🇲🇾 89
7️⃣ Robert Lewandowski 🇵🇱 89
8️⃣ Ali Mabkhout 🇦🇪 85
9️⃣ HARRY KANE 🏴 85 🆕
🔟 Ferenc Puskas 🇭🇺 84… pic.twitter.com/CS1RMjh72B
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