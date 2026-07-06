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  4. Кейн вышел на 8 место в списке бомбардиров национальных сборных
Чемпионат мира
06 июля 2026, 12:38 | Обновлено 06 июля 2026, 13:46
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Кейн вышел на 8 место в списке бомбардиров национальных сборных

Вспомним топ-10 игроков с наибольшим количеством забитых мячей за свои национальные сборные

06 июля 2026, 12:38 | Обновлено 06 июля 2026, 13:46
709
0
Кейн вышел на 8 место в списке бомбардиров национальных сборных
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
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32-летний нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн забил 85-й гол за национальную сборную Англии.

Произошло это в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Мексики.

85 голов за сборную Англии позволили Кейну повторить 8-й лучший результат среди всех бомбардиров в истории национальных сборных (Али Мабхут из ОАЭ, также 85).

Напомним, что на 6-7 месте в рейтинге расположены Мохтар Дахари из Малайзии и Роберт Левандовски из Польши (по 89 голов).

Вспомним топ-10 лучших бомбардиров в истории национальных сборных.

Лучшие бомбардиры в истории национальных сборных

  • 146 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 124 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 109 – Али Даеи (Иран)
  • 95 – Сунил Четри (Индия)
  • 92 – Ромелу Лукаку (Бельгия)
  • 89 – Мохтар Дахари (Малайзия)
  • 89 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 85 – Али Мабхут (ОАЭ)
  • 85 – Гарри Кейн (Англия)
  • 84 – Ференц Пушкаш (Венгрия)
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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