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  4. Трубину вынесли приговор в Португалии. Настало время больших перемен
Португалия
06 июля 2026, 22:27 |
1175
2

Трубину вынесли приговор в Португалии. Настало время больших перемен

Украинец может покинуть клуб летом

06 июля 2026, 22:27 |
1175
2 Comments
Трубину вынесли приговор в Португалии. Настало время больших перемен
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Будущее украинского вратаря Анатолия Трубина в «Бенфике» остается неопределенным. В Португалии все активнее обсуждают возможные кадровые изменения в лиссабонском клубе перед стартом нового сезона.

По мнению футбольного обозревателя Жозе Нуниша, украинского вратаря стоит заменить, ведь он не улучшил игру команды.

«Считаю, что Одиссеас Влаходимос [вратарь, который был основным в «Бенфике» до прихода Анатолия] сильнее Трубина. Трубин не улучшил игру «Бенфики» в воротах, а наоборот», – заявил эксперт.

Напомним, Трубин перешел в «Бенфику» из «Шахтера» в 2023 году за 10 миллионов евро плюс бонусы. Его контракт действует до 2028 года, а сумма отступных составляет 100 миллионов евро.

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Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин
Дмитрий Олийченко Источник
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Комментарии 2
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Теж мені експерт . На Трубіна є попит. Хочуть мінімум 40 лимонів. Це означає що провалив сезон. Провалив якраз Судаков... 
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Схоже провальний для Бенфіка сезон звалили  тільки на Трубіна .Невже він так багато лажав і все саме з-за нього так погано!
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