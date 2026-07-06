Трубину вынесли приговор в Португалии. Настало время больших перемен

Будущее украинского вратаря Анатолия Трубина в «Бенфике» остается неопределенным. В Португалии все активнее обсуждают возможные кадровые изменения в лиссабонском клубе перед стартом нового сезона.

По мнению футбольного обозревателя Жозе Нуниша, украинского вратаря стоит заменить, ведь он не улучшил игру команды.

«Считаю, что Одиссеас Влаходимос [вратарь, который был основным в «Бенфике» до прихода Анатолия] сильнее Трубина. Трубин не улучшил игру «Бенфики» в воротах, а наоборот», – заявил эксперт.

Напомним, Трубин перешел в «Бенфику» из «Шахтера» в 2023 году за 10 миллионов евро плюс бонусы. Его контракт действует до 2028 года, а сумма отступных составляет 100 миллионов евро.