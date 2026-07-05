На Трубина претендуют три клуба. Бенфика назвала условие трансфера украинца

Украинский голкипер лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин летом может сменить клубную прописку, сообщает Sapo.

Португальский гранд готов продать 24-летнего вратаря, но установил на него цену в размере 40 млн евро. Отмечается, что 40% этой суммы «Бенфика» будет вынуждена выплатить донецкому «Шахтеру».

В настоящее время интерес к Трубину проявляют три клуба английской Премьер-лиги – «Ньюкасл», «Ноттингем Форест» и «Брентфорд». Однако ни один из них еще не делал официального предложения по украинцу.

Ранее португальский журналист заявил, что Трубин не оправдал надежд в «Бенфике».