На Трубина претендуют три клуба. Бенфика назвала условие трансфера украинца
Вратарь сборной Украины может сменить команду
Украинский голкипер лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин летом может сменить клубную прописку, сообщает Sapo.
Португальский гранд готов продать 24-летнего вратаря, но установил на него цену в размере 40 млн евро. Отмечается, что 40% этой суммы «Бенфика» будет вынуждена выплатить донецкому «Шахтеру».
В настоящее время интерес к Трубину проявляют три клуба английской Премьер-лиги – «Ньюкасл», «Ноттингем Форест» и «Брентфорд». Однако ни один из них еще не делал официального предложения по украинцу.
Ранее португальский журналист заявил, что Трубин не оправдал надежд в «Бенфике».
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