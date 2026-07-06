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  4. Нереальный бомбардир. Холанд забил 7 голов с 12 ударов на ЧМ
Чемпионат мира
06 июля 2026, 19:05 | Обновлено 06 июля 2026, 19:39
578
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Нереальный бомбардир. Холанд забил 7 голов с 12 ударов на ЧМ

Ведет борьбу за звание лучшего бомбардира турнира

06 июля 2026, 19:05 | Обновлено 06 июля 2026, 19:39
578
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Нереальный бомбардир. Холанд забил 7 голов с 12 ударов на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд
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Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд забил два гола в матче ЧМ-2026 против Бразилии (2:1) и помог команде выйти в четвертьфинал турнира.

Бомбардир добрался до отметки в семь забитых голов на чемпионате мира. И для такого результата Эрлингу хватило всего 18 ударов и 12 ударов в створ ворот.

Холанд ведет борьбу за звание лучшего бомбардира турнира – по семь голов у него, Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.

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Эрлинг Холанд ЧМ-2026 по футболу сборная Норвегии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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