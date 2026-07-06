Нереальный бомбардир. Холанд забил 7 голов с 12 ударов на ЧМ
Ведет борьбу за звание лучшего бомбардира турнира
Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд забил два гола в матче ЧМ-2026 против Бразилии (2:1) и помог команде выйти в четвертьфинал турнира.
Бомбардир добрался до отметки в семь забитых голов на чемпионате мира. И для такого результата Эрлингу хватило всего 18 ударов и 12 ударов в створ ворот.
Холанд ведет борьбу за звание лучшего бомбардира турнира – по семь голов у него, Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.
Erling Haaland's World Cup by numbers so far:— Squawka (@Squawka) July 6, 2026
99 touches
24 touches in opp. box
18 shots
14/18 aerial duels won
12 shots on target
7 goals
An incredible goalscoring machine. 🤖 https://t.co/K4iqqIaVSN pic.twitter.com/opByXegxhK
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