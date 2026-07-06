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Чемпионат мира
06 июля 2026, 12:28 | Обновлено 06 июля 2026, 12:31
83
0

Рекорды Кейна и Пикфорда. Чем запомнился матч Англия – Мексика?

Вспомним интересные статистические факты итогами этого поединка 1/8 финала

06 июля 2026, 12:28 | Обновлено 06 июля 2026, 12:31
83
0
Рекорды Кейна и Пикфорда. Чем запомнился матч Англия – Мексика?
Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Пикфорд
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Матч 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Мексики запомнился для сборной Англии целым рядом интересных исторических достижений на чемпионатах мира.

Сборная Англии в 11-й раз сыграет в четвертьфинале чемпионатов мира. Только сборные Бразилии (15) и Германии (14) сыграли больше матчей на данной стадии мировых первенств.

Вратарь английской сборной Джордан Пикфорд повторил рекорд сборной Англии по количеству сыгранных матчей на чемпионатах мира.

Игроки с самым большим количеством сыгранных матчей за сборную Англии на чемпионатах мира

  • 17 – Питер Шилтон
  • 17 – Джордан Пикфорд
  • 16 – Гарри Кейн
  • 15 – Маркус Рэшфорд

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн стал первым игроком в истории чемпионатов мира, который в одном матче реализовал пенальти и заработал для соперника одиннадцатиметровый удар в свои ворота.

Защитник Джарелл Куанса стал четвертым игроком сборной Англии, который был удален в игре чемпионата мира.

Игроки сборной Англии, получившие красную карточку в матче чемпионата мира

  • 2026: Джарелл Куанса, против Мексики
  • 2006: Уэйн Руни, против Португалии
  • 1998: Дэвид Бекхэм, против Аргентины
  • 1986: Рэй Уилкинс, против Марокко
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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