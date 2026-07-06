Рекорды Кейна и Пикфорда. Чем запомнился матч Англия – Мексика?
Вспомним интересные статистические факты итогами этого поединка 1/8 финала
Матч 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Мексики запомнился для сборной Англии целым рядом интересных исторических достижений на чемпионатах мира.
Сборная Англии в 11-й раз сыграет в четвертьфинале чемпионатов мира. Только сборные Бразилии (15) и Германии (14) сыграли больше матчей на данной стадии мировых первенств.
Вратарь английской сборной Джордан Пикфорд повторил рекорд сборной Англии по количеству сыгранных матчей на чемпионатах мира.
Игроки с самым большим количеством сыгранных матчей за сборную Англии на чемпионатах мира
- 17 – Питер Шилтон
- 17 – Джордан Пикфорд
- 16 – Гарри Кейн
- 15 – Маркус Рэшфорд
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн стал первым игроком в истории чемпионатов мира, который в одном матче реализовал пенальти и заработал для соперника одиннадцатиметровый удар в свои ворота.
Защитник Джарелл Куанса стал четвертым игроком сборной Англии, который был удален в игре чемпионата мира.
Игроки сборной Англии, получившие красную карточку в матче чемпионата мира
- 2026: Джарелл Куанса, против Мексики
- 2006: Уэйн Руни, против Португалии
- 1998: Дэвид Бекхэм, против Аргентины
- 1986: Рэй Уилкинс, против Марокко
1 - Harry Kane is the first player on record since 1966 to score a penalty and concede a penalty in a FIFA World Cup match.— OptaJoe (@OptaJoe) July 6, 2026
Mixture. pic.twitter.com/JBmMcsLUTX
🟥English players to be sent off in a World Cup match:— playmakerstats (@playmaker_EN) July 6, 2026
▪️Ray Wilkins v Morocco (WC '86)
▪️David Beckham v Argentina (WC' 98)
▪️Wayne Rooney v Portugal (WC '06)
🆕 JARELL QUANSAH v Mexico (WC '26)#ThreeLions #England #FIFAWorldCup pic.twitter.com/rrqzcFNzOw
🏴 Most World Cup apps by English players:— playmakerstats (@playmaker_EN) July 6, 2026
1⃣7⃣: 🔝JORDAN PICKFORD🔝, Peter Shilton
1⃣6⃣: Harry Kane
1⃣5⃣: Marcus Rashford#ThreeLions #England #FIFAWorldCup pic.twitter.com/776KXuulCl
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