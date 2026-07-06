Полесье пытается найти новый клуб для украинца, который не нужен Ротаню

Защитник житомирского «Полесья» Даниил Бескоровайный не входит в планы главного тренера Руслана Ротаня и может сменить клуб во время летнего трансферного окна.

Футболист не попал в список игроков, которые отправились на тренировочные сборы, поэтому был вынужден присоединиться ко второй команде, чтобы поддерживать оптимальную форму.

Бескоровайный ожидает предложений от других клубов и продолжает вести переговоры о своем будущем. «Волки» рассматривают полноценный трансфер, но на сегодняшний день клуб не имеет никаких вариантов.

Житомирский клуб получил предложения об аренде защитника и перехода на правах свободного агента с процентом от последующей продажи.

В прошлом сезоне Бескоровайный провел 25 матчей в аренде за азербайджанский «Сумгаит», в которых забил один гол. Контракт защитника истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 800 тысяч евро.