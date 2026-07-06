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  4. США – Бельгия. Прогноз Игоря Цыганыка на матч 1/8 финала ЧМ-2026
Чемпионат мира
06 июля 2026, 10:05 | Обновлено 06 июля 2026, 10:06
373
0

США – Бельгия. Прогноз Игоря Цыганыка на матч 1/8 финала ЧМ-2026

Блогер, журналист и амбассадор betking – о поединке с политическим подтекстом

06 июля 2026, 10:05 | Обновлено 06 июля 2026, 10:06
373
0
США – Бельгия. Прогноз Игоря Цыганыка на матч 1/8 финала ЧМ-2026
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В ночь на вторник, 7 июля, на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, США, состоится матч 1/8 финала Чемпионата мира-2026 с участием сборных США и Бельгии. Судить встречу будет иорданская бригада арбитров во главе с Азамом Махадмехом. Начало игры – в 03:00 по киевскому времени.

Известный футбольный комментатор, блогер и амбассадор betking Игорь Цыганик сделал свой прогноз на это противостояние.

США

Прежде всего, внимание к американцам в этой встрече будет приковано не только как к хозяевам турнира, но и как к сборной, которая, вероятно, пользуется явной благосклонностью ФИФА. Накануне организация официально отменила одноматчевую дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

Этот уникальный прецедент, по данным СМИ, произошел не без помощи Белого дома и лично президента США Дональда Трампа, который якобы просил главу ФИФА Джанни Инфантино принять такое решение. Неважно, какой будет игра и конечный результат, именно этот эпизод будет обсуждаться болельщиками и футбольными экспертами в первую очередь.

Если же говорить исключительно о спортивной составляющей, то следует признать, что Маурисио Почеттино действительно сумел построить из американских звезд дисциплинированную и очень жаждущую побед команду. На домашнем чемпионате мира американцы пользуются безумной поддержкой трибун, что заставляет их активнее играть в атаке. На их счету уже 9 голов на этом турнире.

Из сильных сторон сборной США следует выделить физическую готовность и умение быстро переходить из обороны в атаку. Возвращение Балогуна добавит американцам вариативности впереди. Кристиан Пулишич также должен подойти к матчу в оптимальной форме, а Малик Тиллман на этом ЧМ стал настоящим открытием и тоже должен проявить себя с лучшей стороны.

Что касается слабых сторон, то здесь бросаются в глаза чрезмерное давление и недостаток опыта выступлений на крупных турнирах на такой стадии.

Игорь Цыганик – бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking, ведущий, журналист, инсайдер и аналитик, более 25 лет в спортивной журналистике и футбольном телевидении

Бельгия

Команда Руди Гарсии демонстрирует неоднозначные результаты на ЧМ-2026. Переходный период на фоне постепенного ухода «золотого поколения» всё ещё продолжается, что сказывается на игре сборной. Первые матчи прошли вяло и безыдейно, лишь в заключительном туре группового этапа бельгийцам удалось снять все вопросы относительно участия в плей-офф. Чрезмерная зацикленность на возрастных лидерах приводит к недостаточной реализации моментов и предсказуемости.

Первый раунд плей-офф также оказался для Бельгии чрезвычайно сложным. До 86-й минуты африканцы вели со счётом 2:0 и имели возможность довести счёт до разгромного, однако бельгийцам чудом удалось на последних минутах переломить ход игры, забив два гола в ответ. Решающий мяч они отправили в сетку ворот соперника в добавленное ко второму дополнительному тайму время. С пенальти.

Класс команды, глубина состава и индивидуальное мастерство лидеров однозначно являются значительными преимуществами Бельгии в этом противостоянии. «Красные дьяволы» креативны в центре и быстры на флангах, однако оборона бельгийцев далека от идеала. Быстрые контратаки могут заставить их растеряться в любой момент.

Личные встречи

Здесь прослеживается тотальное преимущество Бельгии. Из 7 личных матчей бельгийцы выиграли 6, ещё один раз победу праздновали американцы. Баланс забитых и пропущенных мячей составляет 15:8 в пользу Бельгии.

Прогноз

Букмекеры считают шансы команд на победу примерно равными. У американцев на своей стороне поддержка трибун, статус хозяев и безумная мотивация. На стороне бельгийцев – опыт, класс и глубина состава. Однако у последних за плечами изнурительный физически и психологически матч с Сенегалом, поэтому им будет трудно поддерживать высокую интенсивность игры на протяжении всей встречи.

На фоне последних обстоятельств, а также существующего соотношения сил трудно себе представить, что сборная США уйдет с «Люмен Филд» без забитого мяча. У бельгийцев также будут свои шансы в атаке, и они забьют хотя бы один гол. Судьба же матча, вполне вероятно, может решиться в овертайме или даже в серии пенальти. Поэтому наиболее оптимальной ставкой будет «Обе команды забьют» с коэффициентом 1,55.

Прогноз Игоря Цыганыка
США
7 июля 2026 -
03:00
Бельгия
Обе забьют 1.55 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Игорь Цыганык
Игорь Цыганык Sport.ua
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