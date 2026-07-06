ПСЖ попрощается с четырьмя игроками и определился с будущим Забарного
Ли Кан Ин, Марин и Москардо уйдут, Гонсалу Рамуш уже нашел новый клуб
Французский ПСЖ начнет подготовку к новому сезону 25 июля и уже определился с игроками, которые не входят в планы главного тренера Луиса Энрике.
Парижский клуб намерен попрощаться с голкипером Ренато Марином, полузащитниками Габриэлем Москардо и Ли Кан-Ином. Форвард Гонсалу Рамуш уже перебрался в «Милан».
Итальянский вратарь отправится в чемпионат Португалии, где присоединиться к «Насьоналю», а Ли договорился о сотрудничестве с мадридским «Атлетико».
Будущее защитника сборной Украины Ильи Забарного связано с ПСЖ, который рассчитывает на игрока и ждет его на тренировочных сборах. Наставник парижан доверяет 23-летнему футболисту.
В первый день сборов в расположение команды прибудет не только украинец, но и Матвей Сафонов, Люка Шевалье, Лукас Бералдо, Дро Фернандес, Сенни Меюлу, Квентин Нджанту и Хвича Кварацхелия.
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