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Франция
06 июля 2026, 09:51 |
1936
0

ПСЖ попрощается с четырьмя игроками и определился с будущим Забарного

Ли Кан Ин, Марин и Москардо уйдут, Гонсалу Рамуш уже нашел новый клуб

06 июля 2026, 09:51 |
1936
0
ПСЖ попрощается с четырьмя игроками и определился с будущим Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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Французский ПСЖ начнет подготовку к новому сезону 25 июля и уже определился с игроками, которые не входят в планы главного тренера Луиса Энрике.

Парижский клуб намерен попрощаться с голкипером Ренато Марином, полузащитниками Габриэлем Москардо и Ли Кан-Ином. Форвард Гонсалу Рамуш уже перебрался в «Милан».

Итальянский вратарь отправится в чемпионат Португалии, где присоединиться к «Насьоналю», а Ли договорился о сотрудничестве с мадридским «Атлетико».

Будущее защитника сборной Украины Ильи Забарного связано с ПСЖ, который рассчитывает на игрока и ждет его на тренировочных сборах. Наставник парижан доверяет 23-летнему футболисту.

В первый день сборов в расположение команды прибудет не только украинец, но и Матвей Сафонов, Люка Шевалье, Лукас Бералдо, Дро Фернандес, Сенни Меюлу, Квентин Нджанту и Хвича Кварацхелия.

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чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ Илья Забарный Ренато Марин Ли Кан Ин Гонсалу Рамуш Габриэл Москардо Луис Энрике учебно-тренировочные сборы
Николай Тытюк Источник: VIPSG.fr
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