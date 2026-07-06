ПСЖ попрощается с четырьмя игроками и определился с будущим Забарного

Французский ПСЖ начнет подготовку к новому сезону 25 июля и уже определился с игроками, которые не входят в планы главного тренера Луиса Энрике.

Парижский клуб намерен попрощаться с голкипером Ренато Марином, полузащитниками Габриэлем Москардо и Ли Кан-Ином. Форвард Гонсалу Рамуш уже перебрался в «Милан».

Итальянский вратарь отправится в чемпионат Португалии, где присоединиться к «Насьоналю», а Ли договорился о сотрудничестве с мадридским «Атлетико».

Будущее защитника сборной Украины Ильи Забарного связано с ПСЖ, который рассчитывает на игрока и ждет его на тренировочных сборах. Наставник парижан доверяет 23-летнему футболисту.

В первый день сборов в расположение команды прибудет не только украинец, но и Матвей Сафонов, Люка Шевалье, Лукас Бералдо, Дро Фернандес, Сенни Меюлу, Квентин Нджанту и Хвича Кварацхелия.