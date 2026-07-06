Йожеф САБО: «Они проскочили, это несправедливая победа»
Тренер – о матче Испании и Португалии
Известный в прошлом украинский тренер и футболист Йожеф Сабо поделился своими мыслями о матче 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными Испании и Португалии.
«Португальцам будет сложно пройти дальше даже с Роналду в составе, ведь они и так едва победили Хорватию, проскочили, я бы даже так сказал. Как-то несправедливо, на мой взгляд… Пенальти какой-то дали в ворота хорватов.
Думаю, на этот раз Португалии не повезет, и дальше пройдет Испания. Поставлю на счет 2:1 в пользу испанцев», — сказал Сабо.
Ранее бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал о своей жизни во время войны и объяснил, почему не планирует покидать столицу.
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