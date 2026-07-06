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  4. Йожеф САБО: «Они проскочили, это несправедливая победа»
Чемпионат мира
06 июля 2026, 19:07 | Обновлено 06 июля 2026, 19:18
1827
3

Йожеф САБО: «Они проскочили, это несправедливая победа»

Тренер – о матче Испании и Португалии

06 июля 2026, 19:07 | Обновлено 06 июля 2026, 19:18
1827
3 Comments
Йожеф САБО: «Они проскочили, это несправедливая победа»
УАФ. Йожеф Сабо
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Известный в прошлом украинский тренер и футболист Йожеф Сабо поделился своими мыслями о матче 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными Испании и Португалии.

«Португальцам будет сложно пройти дальше даже с Роналду в составе, ведь они и так едва победили Хорватию, проскочили, я бы даже так сказал. Как-то несправедливо, на мой взгляд… Пенальти какой-то дали в ворота хорватов.

Думаю, на этот раз Португалии не повезет, и дальше пройдет Испания. Поставлю на счет 2:1 в пользу испанцев», — сказал Сабо.

Ранее бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал о своей жизни во время войны и объяснил, почему не планирует покидать столицу.

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Йожеф Сабо ЧМ-2026 по футболу чемпионат Испании по футболу чемпионат Португалии по футболу Испания - Португалия
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 3
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Й.Й. - а не заткнив би ти свій погангий рот. Ти вже патякав, що Норвегія з Холандом - одним, це замало. Але вони взули Бразілію. Все - з тебе спец - як з гівна пуля. Сиди на унітазі та перди собі потихеньку
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Йожик, де ти в світі бачив справедливість?
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