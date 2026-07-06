Холанд после блестящей игры на ЧМ-2026 выбрал себе новый клуб

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассматривает мадридский «Реал» как возможный следующий шаг в своей карьере.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, норвежский нападающий не закрывает двери для ухода из «Манчестер Сити» именно ради «королевского клуба».

Интерес «Реала» к Холанду не нов – мадридский клуб уже давно следит за ситуацией вокруг одного из самых результативных нападающих современности.

В настоящее время Холланд демонстрирует выдающиеся результаты на чемпионате мира – норвежец входит в число лучших бомбардиров турнира (7 голов) и уже вывел Норвегию в четвертьфинал, обыграв Бразилию.