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  4. Холанд после блестящей игры на ЧМ-2026 выбрал себе новый клуб
Испания
06 июля 2026, 21:27 |
1220
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Холанд после блестящей игры на ЧМ-2026 выбрал себе новый клуб

Футболист может покинуть «Манчестер Сити» ради «Реала»

06 июля 2026, 21:27 |
1220
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Холанд после блестящей игры на ЧМ-2026 выбрал себе новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассматривает мадридский «Реал» как возможный следующий шаг в своей карьере.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, норвежский нападающий не закрывает двери для ухода из «Манчестер Сити» именно ради «королевского клуба».

Интерес «Реала» к Холанду не нов – мадридский клуб уже давно следит за ситуацией вокруг одного из самых результативных нападающих современности.

В настоящее время Холланд демонстрирует выдающиеся результаты на чемпионате мира – норвежец входит в число лучших бомбардиров турнира (7 голов) и уже вывел Норвегию в четвертьфинал, обыграв Бразилию.

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Эрлинг Холанд Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ Манчестер Сити трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: The Touchline
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