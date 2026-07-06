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  4. Холанд повторил рекорд 1998 года для европейских футболистов на ЧМ
Чемпионат мира
06 июля 2026, 01:36 |
597
0

Холанд повторил рекорд 1998 года для европейских футболистов на ЧМ

Вспомним, кому забивал норвежец на ЧМ-2026

06 июля 2026, 01:36 |
597
0
Холанд повторил рекорд 1998 года для европейских футболистов на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд
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Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал первым европейским футболистом, начиная с 1998 года, забивал голы во всех своих четырех первых матчах на чемпионатах мира.

В активе норвежца 7 голов в 4 матчах на ЧМ-2026.

Голы Эрлинга Холанда на ЧМ-2026 (7)

  • Ирак (дубль)
  • Сенегал (дубль)
  • Кот-д'Ивуар
  • Бразилия (дубль)

Последним европейцем до Холанда, кто забивал в четырех первых матчах на мировых первенствах, был итальянец Кристиан Виери на ЧМ-1998.

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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