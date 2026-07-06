Холанд повторил рекорд 1998 года для европейских футболистов на ЧМ

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал первым европейским футболистом, начиная с 1998 года, забивал голы во всех своих четырех первых матчах на чемпионатах мира.

В активе норвежца 7 голов в 4 матчах на ЧМ-2026.

Голы Эрлинга Холанда на ЧМ-2026 (7)

Ирак (дубль)

Сенегал (дубль)

Кот-д'Ивуар

Бразилия (дубль)

Последним европейцем до Холанда, кто забивал в четырех первых матчах на мировых первенствах, был итальянец Кристиан Виери на ЧМ-1998.