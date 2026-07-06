Холанд повторил рекорд 1998 года для европейских футболистов на ЧМ
Вспомним, кому забивал норвежец на ЧМ-2026
Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал первым европейским футболистом, начиная с 1998 года, забивал голы во всех своих четырех первых матчах на чемпионатах мира.
В активе норвежца 7 голов в 4 матчах на ЧМ-2026.
Голы Эрлинга Холанда на ЧМ-2026 (7)
- Ирак (дубль)
- Сенегал (дубль)
- Кот-д'Ивуар
- Бразилия (дубль)
Последним европейцем до Холанда, кто забивал в четырех первых матчах на мировых первенствах, был итальянец Кристиан Виери на ЧМ-1998.
⚽⚽ vs. Iraq— Squawka (@Squawka) July 5, 2026
⚽⚽ vs. Senegal
⚽ vs. Ivory Coast
⚽ vs. Brazil
Erling Haaland is the first European player to score in each of his first four World Cup games since Christian Vieri in 1998. 🤖 https://t.co/X6lEkk0Y9s
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