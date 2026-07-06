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Чемпионат мира
06 июля 2026, 00:56 | Обновлено 06 июля 2026, 01:40
1047
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ВИДЕО. Холанд оформил дубль в ворота Бразилии, забив 2-й гол на 90-й минуте

Эрлинг сделал счет 2:0 в пользу сборной Норвегии в конце матча 1/8 финала ЧМ-2026

06 июля 2026, 00:56 | Обновлено 06 июля 2026, 01:40
1047
3 Comments
ВИДЕО. Холанд оформил дубль в ворота Бразилии, забив 2-й гол на 90-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine
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Звездный форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд оформил дубль в ворота Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026.

Второй гол Холанд забил на 90-й минуте, сделав счет 2:0 в пользу норвежской команды. Ассист на Эрлинга, как и при первом его голе, отдал Андреас Шельдеруп.

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Холанд забил уже 7-й гол на ЧМ-2026 и сравнялся с Лионелем Месси и Килианом Мбаппе в гонке бомбардиров.

Поединок Бразилии и Норвегии стартовал 5 июля в 23:00 по Киеву на стадионе Мидоулендс-арена в Ист-Рутерфорде.

❗️ ВИДЕО. Холанд оформил дубль в ворота Бразилии, забив 2-й гол на 90-й минуте

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Тащер, стає легендою Норвегії 
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Norway is the winner RO RO RO 
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в касапів нещастя: ще два їхніх лега програли і пистують додому до своїх бібізян
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