Звездный форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд оформил дубль в ворота Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026.

Второй гол Холанд забил на 90-й минуте, сделав счет 2:0 в пользу норвежской команды. Ассист на Эрлинга, как и при первом его голе, отдал Андреас Шельдеруп.

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Холанд забил уже 7-й гол на ЧМ-2026 и сравнялся с Лионелем Месси и Килианом Мбаппе в гонке бомбардиров.

Поединок Бразилии и Норвегии стартовал 5 июля в 23:00 по Киеву на стадионе Мидоулендс-арена в Ист-Рутерфорде.

❗️ ВИДЕО. Холанд оформил дубль в ворота Бразилии, забив 2-й гол на 90-й минуте