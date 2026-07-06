КОСТЮК: «Приехала сюда с мыслью: Пожалуйста, не проиграй снова в 1-м круге»

Украинская теннисистка Марта Костюк посетила студию Tennis Channel после победы над Эммой Наварро в четвертом раунде Уимблдона-2026:

– Поздравляю с победой. До этого у вас было 0–4 в матчах с Эммой Наварро. Что удалось изменить?

– Думаю, много всего. Это был отличный матч. Мне точно помогло, что я уже играла с ней раньше. С нашей последней встречи я сильно изменилась. Я очень ждала этот матч и, конечно, очень рада победе.

– Вы бы выиграли такой матч год назад?

– Да, конечно. Но в прошлом году я ее не обыграла, так что сегодня это случилось впервые.

– Вы говорили, что учитесь быть добрее к себе. Тогда сделайте себе комплимент за этот тяжелый трехсетовый матч. Чем вы особенно довольны?

– У меня нет проблем с тем, чтобы говорить о себе хорошие вещи. Но если серьезно, и предыдущий матч, и этот были отличными с точки зрения тенниса. Для меня это главное, потому что какие-то матчи ты выигрываешь, какие-то проигрываешь.

Сегодня я была бы так же довольна собой, даже если бы проиграла. Я уже так далеко прошла на Уимблдоне. Я приехала сюда с мыслью: «Пожалуйста, только не проиграй снова в первом круге». А теперь я в четвертом. Поэтому я очень счастлива.

– У вас 19 побед в последних 20 одиночных матчах, лучший результат в карьере на Ролан Гаррос, лучший результат на Уимблдоне, хотя до этого вы два года не выигрывали на траве. Что происходит?

– Не знаю. Наверное, я просто научилась быть добрее к себе. Думаю, это ключ.

– То есть это больше ментальная история, чем техника или физика?

– Думаю, ментальная сторона точно идет первой. На этом уровне все умеют играть в теннис. Здесь все решают несколько очков, несколько статистических деталей, несколько процентов. Все имеет значение. Если ты можешь дать себе лучший шанс – особенно в голове, – ты можешь найти много ответов.

– Может быть, сейчас просто ваше время?

– Может быть. Не знаю. Я очень много работала всю жизнь, особенно в последние несколько лет карьеры. Думаю, тяжелая работа окупается. В какой-то момент – да. У каждого свой таймлайн.

– У вас была двойная нагрузка: одиночка и пара. Как прошел ваш день?

– Я проснулась в 7 утра, сделала свою бьюти-рутину, как всегда. Быстро позавтракала. Потом у меня была короткая процедура дома, после этого я приехала на территорию, размялась, провела разминку на корте. Переоделась, затейпировалась и вышла играть одиночку. После одиночки переоделась, пошла есть. Хотя нет – сначала сделала растяжку.

Потом поела, заново все затейпировала, вышла играть пару. После матча снова сделала растяжку, поела – и вот я здесь.

– Почему у вас такая связь с тренером?

– Думаю, прежде всего мы связаны на человеческом уровне. Мы очень близки, понимаем друг друга и очень похоже смотрим на фундаментальные вещи в жизни. Это помогает в трудные моменты, когда нужно вернуться к основам. Именно там мы оказываемся в одной точке.

С момента начала нашей работы я почувствовала от тренера уважение, какого раньше, наверное, не чувствовала. А взаимное уважение – это то, что я очень ценю в людях вокруг себя. Это точно помогло.

– Вы стали чем-то вроде иконы стиля на корте. Ваше платье Wilson для Уимблдона было распродано еще до того, как вы вышли на корт, уже дважды. Насколько вы участвовали в дизайне?

– В этом платье я была очень вовлечена, потому что это было Marta dress 2.0. Мы много над ним работали. Я даже начала думать: если бы мы создавали платье для другого турнира, я бы, наверное, сошла с ума от свободы. Потому что здесь все проще: Уимблдон, белый цвет, выхода нет. Но да, мы точно работали вместе. Думаю, Джерел сделал основную часть работы. Я не хочу забирать себе все заслуги, но в это платье я была вовлечена больше, чем в любое другое.