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  4. КОСТЮК: «Много лет на траве я играла ужасно. Я не могла найти свой теннис»
Уимблдон
05 июля 2026, 08:09 |
502
0

КОСТЮК: «Много лет на траве я играла ужасно. Я не могла найти свой теннис»

Пресс-конференция Марты после победы над Эммой Наварро в 3-м раунде Уимблдона

05 июля 2026, 08:09 |
502
0
КОСТЮК: «Много лет на траве я играла ужасно. Я не могла найти свой теннис»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Украинская теннисистка Марта Костюк провела пресс-конференцию после победы над Эммой Наварро в 1/16 финала Уимблдона-2026:

– Марта, еще одна хорошая победа. Как оцените матч?

– Думаю, это был хороший матч. Даже второй сет, который я проиграла, решился буквально несколькими очками, которые пошли не в мою сторону. Но в целом я точно довольна своим выступлением.

– Вы впервые вышли в четвертый круг Уимблдона. Это отражение того, как развивается ваша карьера? В этом году вы уже не раз выходили на новые для себя уровни.

– Может быть, не знаю. Но именно здесь – точно нет. У меня не было хорошей истории на Уимблдоне перед этим турниром, поэтому ожиданий не было вообще. Честно говоря, их и сейчас нет.

– Это помогло?

– Да, думаю, помогло. Чем выше твой рейтинг, тем больше от тебя ждут люди и соперницы. Кажется, что ты всегда должна хорошо себя чувствовать, не иметь усталости, травм или каких-то проблем. Ты всегда должна выходить и играть на самом высоком уровне. Поэтому сейчас отсутствие ожиданий, наверное, помогает. Не знаю, смогу ли я сохранить это дальше, но было бы здорово. Каждый турнир разный, все меняется.

– Вы сказали на корте, что никогда не думали о выходе в четвертый круг Уимблдона. Это правда?

– Да. Много лет на траве я играла ужасно. Я не могла найти свой теннис на этом покрытии – ни на Уимблдоне, ни на других турнирах. Даже на турнирах WTA 250 или 500 я никогда не проходила дальше 1/8 финала. У меня были очень сложные отношения с травой. На прошлой неделе я тренировалась с Джессикой и играла плохо. Проиграла почти все тренировочные сеты: Серене, Джесс, всем, с кем играла. Я даже спросила Сандру: «Скажи честно, ты правда думаешь, что трава подходит моей игре?»

Она ответила: «На 100%». Я пыталась найти хоть что-то, за что можно зацепиться, потому что во время тренировочной недели не чувствовала себя хорошо. Просто старалась идти матч за матчем. Сейчас я чувствую себя хорошо. Но именно поэтому раньше я и не думала, что смогу выйти здесь в четвертый круг.

– Вас вдохновляют примеры игроков, которые раньше не считались специалистами по траве, но добивались здесь больших результатов?

– Я не верила, что могу стать одной из таких историй, когда «чудесный» прорыв появляется словно из ниоткуда. Я просто старалась выходить на корт, делать все возможное и смотреть, что получится. У меня был хороший матч во втором круге, хороший матч сегодня. Честно говоря, я могла проиграть оба. Но я все равно была довольна тем, как играла и как чувствовала себя на корте.

Сегодня утром я сказала Сандре, что уже даже жду возвращения на траву в следующем году, потому что теперь вроде понимаю, что делать. Это не значит, что в следующем году я обязательно буду играть отлично. Но у меня хотя бы появилось желание вернуться сюда.

– Вы чувствуете, что сейчас способны на большее и стали стабильнее?

– Главная разница в том, что я стараюсь не фокусироваться на результате, а думать о том, что хочу делать на корте. Я хочу наслаждаться игрой на 100%. Последние месяцы это хорошо работало, хотя это все еще процесс. Победы и поражения всегда рядом. Ты можешь выиграть все, а через месяц люди уже забудут об этом. Нельзя привязывать себя и свою самооценку к результатам на корте, потому что однажды все это уйдет.

Я думала об этом: даже о величайших игроках всех времен со временем говорят все меньше. Это нормально, так устроена жизнь. Даже если ты легенда, люди все равно постепенно забывают. А тебе нужно двигаться дальше и жить своей жизнью без всего успеха, внимания и того, что дал теннис. Поэтому я стараюсь не связывать себя с этим. Просто выхожу на корт и играю в теннис, потому что люблю это делать.

– Что знаете об Эшлин Крюгер, вашей следующей сопернице?

– Я не очень удивлена, что она вышла в четвертый круг. У нее мощная подача, и она хорошо играет на траве. Мы играли в начале прошлого года, когда я возвращалась после травмы и была далека от 100%. Я проиграла в трех сетах в Аделаиде, но матч был хороший.Сейчас условия другие, и я чувствую себя иначе. Думаю, это будет отличный матч.

– Как вы сейчас себя чувствуете по сравнению с тем же этапом в Париже?

– На 100% лучше. У меня было два действительно хороших матча, я хорошо себя чувствую. Плюс я сыграла два парных матча – это тоже помогает. Дополнительная практика на траве никогда не мешает. Но я все равно иду день за днем.

– Был ли момент, когда вы поняли, как нужно играть на траве?

– Хотела бы я знать ответ, но не знаю. Думаю, дело в том, что я стала добрее к себе и позволила себе пробовать. Первые дни я была почти в отчаянии. Казалось, что что бы я ни делала на траве, все равно провалюсь. Было трудно справиться с этим, наслаждаться и дать себе шанс. Наверное, когда я дала себе пространство и свободу – сказала себе: «Окей, даже если провалишься, хотя бы дай себе шанс попробовать», – это и сработало.

Видеообзор матча Марта Костюк – Эмма Наварро

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Марта Костюк Эмма Наварро пресс-конференция Уимблдон-2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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