Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гвардиола объяснил сенсационное поражение Бразилии на чемпионате мира
Чемпионат мира
06 июля 2026, 10:10 |
1875
1

Гвардиола объяснил сенсационное поражение Бразилии на чемпионате мира

Южноамериканская команда покинула турнир после неудачного противостояния с Норвегией

06 июля 2026, 10:10 |
1875
1 Comments
Гвардиола объяснил сенсационное поражение Бразилии на чемпионате мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Именитый испанский тренер Пеп Гвардиола прокомментировал неожиданное поражение сборной Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира против Норвегии (1:2):

«Думаю, было несколько моментов, которые изменили ход игры. Первый – это ситуация с пенальти. Лично я всегда предпочитаю, чтобы пенальти бил игрок, заработавший его, если он достаточно уверен в себе, потому что он уже в ритме игры.

В противном случае, я бы отдал его Винисиусу. Именно в такие моменты ваши самые сильные атакующие игроки должны брать на себя ответственность.

Второе решение — замена Матеуса Куньи. Люди смотрят только на голы и голевые передачи, но футбол гораздо сложнее. Кунья постоянно растягивал оборону Норвегии.

Он заставлял защитников принимать решения, которые они не хотели принимать. Иногда нападающий меняет ход игры просто благодаря своим движениям и присутствию на поле.

Когда он покинул поле, я думаю, Норвегия почувствовала себя намного увереннее. Они могли обороняться выше, могли смещаться в полузащиту, и Бразилия потеряла эту постоянную угрозу за спиной защитников.

Футбол – это детали. В плей-офф маленькие решения становятся очень важными. Я думаю, что Бразилия стала слишком предсказуемой. У них было много талантливых игроков, но одного таланта недостаточно для победы на чемпионате мира. Нужны правильные решения в правильные моменты.

Норвегия заслужила огромную похвалу, потому что они воспользовались этими моментами. Они оборонялись умно, атаковали смело и никогда не переставали верить в себя.

Когда проигрываешь в матче плей-офф чемпионата мира, все говорят о результате. Тренеры анализируют решения. Сегодня, я думаю, несколько решений изменили все», – подытожил Гвардиола.

По теме:
Португалия – Испания. Текстовая трансляция матча
Мирон Маркевич дал прогноз на матч ЧМ Португалия – Испания
Кейн стал вторым лучшим бомбардиром топ-5 лиг по голам в одном сезоне
ЧМ-2026 по футболу сборная Норвегии по футболу сборная Бразилии по футболу Пеп Гвардиола Винисиус Жуниор Матеус Кунья
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ принял решение по Забарному перед стартом нового сезона
Футбол | 05 июля 2026, 10:02 3
ПСЖ принял решение по Забарному перед стартом нового сезона
ПСЖ принял решение по Забарному перед стартом нового сезона

Илья должен войти в заявку на предсезонные сборы команды

«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
Бокс | 06 июля 2026, 03:23 3
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен

Британец – о поединке в Гизе

Шахтер пригласил турецкого тренера, который согласился приехать в Украину
Футбол | 06.07.2026, 08:41
Шахтер пригласил турецкого тренера, который согласился приехать в Украину
Шахтер пригласил турецкого тренера, который согласился приехать в Украину
Выжили в аду. Англия в бешеном матче обыграла Мексику
Футбол | 06.07.2026, 06:08
Выжили в аду. Англия в бешеном матче обыграла Мексику
Выжили в аду. Англия в бешеном матче обыграла Мексику
Довбик определился с новым клубом и не вернется в Испанию
Футбол | 05.07.2026, 09:33
Довбик определился с новым клубом и не вернется в Испанию
Довбик определился с новым клубом и не вернется в Испанию
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Якщо коротко,    Анчелотті - лузер.
Ответить
+1
Популярные новости
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
04.07.2026, 09:17 8
Бокс
Пономаренко и Мудрик могут пойти по одному пути
Пономаренко и Мудрик могут пойти по одному пути
04.07.2026, 08:41 7
Футбол
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
05.07.2026, 07:50 19
Хоккей
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
05.07.2026, 06:25 7
Футбол
Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко
Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко
04.07.2026, 09:09 3
Футбол
Решение принято. Арда Туран выбрал себе клуб на следующий сезон
Решение принято. Арда Туран выбрал себе клуб на следующий сезон
06.07.2026, 07:23 1
Футбол
Деревянные дети папы Карло и его болотная карма
Деревянные дети папы Карло и его болотная карма
06.07.2026, 02:23 9
Футбол
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении
06.07.2026, 04:24 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем