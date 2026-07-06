Гвардиола объяснил сенсационное поражение Бразилии на чемпионате мира

Именитый испанский тренер Пеп Гвардиола прокомментировал неожиданное поражение сборной Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира против Норвегии (1:2):

«Думаю, было несколько моментов, которые изменили ход игры. Первый – это ситуация с пенальти. Лично я всегда предпочитаю, чтобы пенальти бил игрок, заработавший его, если он достаточно уверен в себе, потому что он уже в ритме игры.

В противном случае, я бы отдал его Винисиусу. Именно в такие моменты ваши самые сильные атакующие игроки должны брать на себя ответственность.

Второе решение — замена Матеуса Куньи. Люди смотрят только на голы и голевые передачи, но футбол гораздо сложнее. Кунья постоянно растягивал оборону Норвегии.

Он заставлял защитников принимать решения, которые они не хотели принимать. Иногда нападающий меняет ход игры просто благодаря своим движениям и присутствию на поле.

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Когда он покинул поле, я думаю, Норвегия почувствовала себя намного увереннее. Они могли обороняться выше, могли смещаться в полузащиту, и Бразилия потеряла эту постоянную угрозу за спиной защитников.

Футбол – это детали. В плей-офф маленькие решения становятся очень важными. Я думаю, что Бразилия стала слишком предсказуемой. У них было много талантливых игроков, но одного таланта недостаточно для победы на чемпионате мира. Нужны правильные решения в правильные моменты.

Норвегия заслужила огромную похвалу, потому что они воспользовались этими моментами. Они оборонялись умно, атаковали смело и никогда не переставали верить в себя.

Когда проигрываешь в матче плей-офф чемпионата мира, все говорят о результате. Тренеры анализируют решения. Сегодня, я думаю, несколько решений изменили все», – подытожил Гвардиола.