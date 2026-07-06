Наставник сборной Норвегии объяснил безумную победу в матче с Бразилией

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен поделился эмоциями после победы своей команды над Бразилией (2:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира:

«Думаю, каждый гражданин Норвегии может насладиться этим вечером. Это был настоящий триллер – результат мог быть любым. Но мы првоели качественный матч и сыграли тактически грамотно.

У нас было несколько потерь мяча, которые могли нам дорого обойтись. В целом, все сложилось в нашу пользу, поэтому мы должны гордиться достигнутым результатом.

Почему все сложилось в нашу пользу? Ну, наше противостояние было похоже на матч «Манчестер Сити» против «Реала». Они отсиживаются в обороне и полагаются на контратаки, а мы должны их измотать.

Потому что это то, что у нас получается лучше всего, и я думаю, мы хорошо с этим справились», – подытожил Сольбаккен. Сборная Норвегии завоевала путевку в 1/4 финала, где ее соперником станет команда Англии.