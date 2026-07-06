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  4. Наставник сборной Норвегии объяснил безумную победу в матче с Бразилией
Чемпионат мира
06 июля 2026, 09:22 |
505
0

Наставник сборной Норвегии объяснил безумную победу в матче с Бразилией

Столе Сольбаккен прокомментировал результат матча чемпионата мира, который состоялся 5 июля

06 июля 2026, 09:22 |
505
0
Наставник сборной Норвегии объяснил безумную победу в матче с Бразилией
Getty Images/Global Images Ukraine. Столе Сольбаккен
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Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен поделился эмоциями после победы своей команды над Бразилией (2:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира:

«Думаю, каждый гражданин Норвегии может насладиться этим вечером. Это был настоящий триллер – результат мог быть любым. Но мы првоели качественный матч и сыграли тактически грамотно.

У нас было несколько потерь мяча, которые могли нам дорого обойтись. В целом, все сложилось в нашу пользу, поэтому мы должны гордиться достигнутым результатом.

Почему все сложилось в нашу пользу? Ну, наше противостояние было похоже на матч «Манчестер Сити» против «Реала». Они отсиживаются в обороне и полагаются на контратаки, а мы должны их измотать.

Потому что это то, что у нас получается лучше всего, и я думаю, мы хорошо с этим справились», – подытожил Сольбаккен. Сборная Норвегии завоевала путевку в 1/4 финала, где ее соперником станет команда Англии.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Норвегии по футболу сборная Бразилии по футболу Столе Сольбаккен
Николай Тытюк Источник: ФИФА
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