Дональд Трамп выделил одного игрока сборной Англии после вылета Мексики
Президент США похвалил Кейна, который забил гол и отдал ассист в матче 1/8 финала ЧМ
Президент США Дональд Трамп, видимо, смотрел матч сборной Англии против команды Мексики в 1/8 финала чемпионата мира 2026, который завершился со счетом 3:2 в пользу англичан.
После финального свистка Трамп в своем X(Twitter)-аккаунте опубликовал пост: «Гарри Кейн из Англии – отличный игрок!»
Кейн реализовал пенальти в ворота Мексики, а также отдал один ассист на Джуда Беллингема.
Ранее Трамп публично поблагодарил ФИФА за то, что красная карточка Фоларина Балогуна была анулирована – теперь Балогун сможет сыграть за сборную США в 1/8 финала против Бельгии.
Correct, Mr President. 👍@realDonaldTrump @HKane pic.twitter.com/vdXpCgywWg— Piers Morgan (@piersmorgan) July 6, 2026
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