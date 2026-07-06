Дональд Трамп выделил одного игрока сборной Англии после вылета Мексики

Президент США Дональд Трамп, видимо, смотрел матч сборной Англии против команды Мексики в 1/8 финала чемпионата мира 2026, который завершился со счетом 3:2 в пользу англичан.

После финального свистка Трамп в своем X(Twitter)-аккаунте опубликовал пост: «Гарри Кейн из Англии – отличный игрок!»

Кейн реализовал пенальти в ворота Мексики, а также отдал один ассист на Джуда Беллингема.

Ранее Трамп публично поблагодарил ФИФА за то, что красная карточка Фоларина Балогуна была анулирована – теперь Балогун сможет сыграть за сборную США в 1/8 финала против Бельгии.