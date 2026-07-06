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  4. Дональд Трамп выделил одного игрока сборной Англии после вылета Мексики
Чемпионат мира
06 июля 2026, 06:50 |
1659
1

Дональд Трамп выделил одного игрока сборной Англии после вылета Мексики

Президент США похвалил Кейна, который забил гол и отдал ассист в матче 1/8 финала ЧМ

06 июля 2026, 06:50 |
1659
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Дональд Трамп выделил одного игрока сборной Англии после вылета Мексики
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
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Президент США Дональд Трамп, видимо, смотрел матч сборной Англии против команды Мексики в 1/8 финала чемпионата мира 2026, который завершился со счетом 3:2 в пользу англичан.

После финального свистка Трамп в своем X(Twitter)-аккаунте опубликовал пост: «Гарри Кейн из Англии – отличный игрок!»

Кейн реализовал пенальти в ворота Мексики, а также отдал один ассист на Джуда Беллингема.

Ранее Трамп публично поблагодарил ФИФА за то, что красная карточка Фоларина Балогуна была анулирована – теперь Балогун сможет сыграть за сборную США в 1/8 финала против Бельгии.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Трамп має бути задоволений - обидва сусіди, на яких "зазіхав", вилетіли
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