Никогда не поздно. Игрок сборной Англии дебютировал на ЧМ в 34 года
Матч с Мексикой стал знаковым для Дэна Берна
34-летний защитник сборной Англии Дэн Берн сыграл свой первый матч в карьере на чемпионате мира.
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Футболист «Ньюкасла» дебютировал на престижном турнире в поединке 1/8 финала против Мексики.
Дэн получил шанс от Томаса Тухеля и вышел на замену на 75-й минуте, когда европейская команда играла вдесятером из-за удаления Джарелла Куансы.
Опытный Берн идеально справился с задачей и не дал сборной Мексики сравнять счет.
В результате Англия переиграла соперника (3:2) и прошла в 1/4 финала, где будет противостоять Норвегии.
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