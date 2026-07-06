Никогда не поздно. Игрок сборной Англии дебютировал на ЧМ в 34 года

34-летний защитник сборной Англии Дэн Берн сыграл свой первый матч в карьере на чемпионате мира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Футболист «Ньюкасла» дебютировал на престижном турнире в поединке 1/8 финала против Мексики.

Дэн получил шанс от Томаса Тухеля и вышел на замену на 75-й минуте, когда европейская команда играла вдесятером из-за удаления Джарелла Куансы.

Опытный Берн идеально справился с задачей и не дал сборной Мексики сравнять счет.

В результате Англия переиграла соперника (3:2) и прошла в 1/4 финала, где будет противостоять Норвегии.