Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Никогда не поздно. Игрок сборной Англии дебютировал на ЧМ в 34 года
Чемпионат мира
06 июля 2026, 06:53 | Обновлено 06 июля 2026, 07:03
1048
1

Никогда не поздно. Игрок сборной Англии дебютировал на ЧМ в 34 года

Матч с Мексикой стал знаковым для Дэна Берна

06 июля 2026, 06:53 | Обновлено 06 июля 2026, 07:03
1048
1 Comments
Никогда не поздно. Игрок сборной Англии дебютировал на ЧМ в 34 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэн Берн
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

34-летний защитник сборной Англии Дэн Берн сыграл свой первый матч в карьере на чемпионате мира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Футболист «Ньюкасла» дебютировал на престижном турнире в поединке 1/8 финала против Мексики.

Дэн получил шанс от Томаса Тухеля и вышел на замену на 75-й минуте, когда европейская команда играла вдесятером из-за удаления Джарелла Куансы.

Опытный Берн идеально справился с задачей и не дал сборной Мексики сравнять счет.

В результате Англия переиграла соперника (3:2) и прошла в 1/4 финала, где будет противостоять Норвегии.

По теме:
Английский футболист не играл против Мексики, но поле покинул на носилках
Полузащитник Реала стал лучшим игроком в матче сборных Мексики и Англии
Дональд Трамп выделил одного игрока сборной Англии после вылета Мексики
Дэн Берн сборная Англии по футболу сборная Мексики по футболу ЧМ-2026 по футболу дебют
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СОБОЛЕНКО: «В этом году я облажалась. Хочу пойти и напиться в стельку»
Теннис | 05 июля 2026, 21:51 11
СОБОЛЕНКО: «В этом году я облажалась. Хочу пойти и напиться в стельку»
СОБОЛЕНКО: «В этом году я облажалась. Хочу пойти и напиться в стельку»

Так а с теннисом когда заканчивать?

ВИДЕО. Как Джуд Беллингем оформил дубль против Мексики за 2 минуты
Футбол | 06 июля 2026, 04:44 0
ВИДЕО. Как Джуд Беллингем оформил дубль против Мексики за 2 минуты
ВИДЕО. Как Джуд Беллингем оформил дубль против Мексики за 2 минуты

Игрок «Реала» прорвал крепкую защиту соперника

Александр Усик оказался в безвыходном положении
Бокс | 06.07.2026, 04:24
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Рома приняла решение по Довбику. Трансфер за 23 миллиона евро
Футбол | 05.07.2026, 07:02
Рома приняла решение по Довбику. Трансфер за 23 миллиона евро
Рома приняла решение по Довбику. Трансфер за 23 миллиона евро
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
Бокс | 06.07.2026, 03:23
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Зіграв вежу, що летіло в його сторону - зняв. Все нормально. Тільки взаєморозуміння з Пікфордом не було.
Ответить
0
Популярные новости
Известный украинский голкипер, игравший за сборную, был мобилизован в ВСУ
Известный украинский голкипер, игравший за сборную, был мобилизован в ВСУ
04.07.2026, 09:22 4
Хоккей
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
05.07.2026, 07:50 19
Хоккей
Решение принято. Юрген Клопп выбрал команду, которую возглавит
Решение принято. Юрген Клопп выбрал команду, которую возглавит
04.07.2026, 02:32
Футбол
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
05.07.2026, 06:25 7
Футбол
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
04.07.2026, 03:55 4
Бокс
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
04.07.2026, 06:40 11
Футбол
Бенфика приняла неожиданное решение относительно будущего Трубина
Бенфика приняла неожиданное решение относительно будущего Трубина
04.07.2026, 07:40 9
Футбол
Гвоздик назвал причину, по которой Усик сдал все чемпионские пояса
Гвоздик назвал причину, по которой Усик сдал все чемпионские пояса
05.07.2026, 04:28
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем