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  4. Гауфф с камбеком одолела Бенчич и впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона
Уимблдон
06 июля 2026, 05:39 |
139
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Гауфф с камбеком одолела Бенчич и впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона

Коко в трех сетах одолела Белинду Бенчич в матче четвертого раунда мейджора

06 июля 2026, 05:39 |
139
0
Гауфф с камбеком одолела Бенчич и впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф
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Седьмая ракетка мира Коко Гауфф из США вышла в четвертьфинал Уимблдонского турнира 2026.

В четвертом раунде мейджора американка в трех сетах переиграла Белинду Бенчич (Швейцария, WTA 11) за 2 часа и 19 минут.

Уимблдон-2026. 1/8 финала

Белинда Бенчич (Швейцария) [11] – Коко Гауфф (США) [7] – 6:4, 3:6, 4:6

Это было восьмое очное противостояние соперниц. Гауфф в шестой раз одолела Бенчич.

Гауфф впервые в карьере вышла в четвертьфинал травяного мейджора. Всего у Коко теперь 11 четвертьфиналов на турнирах Grand Slam.

Помимо Бенчич, Гауфф на Уимблдоне также выиграла у Тамары Корпач, Соланы Сиерры и Клэр Лю. Далее Коко встретится с Джессикой Пегулой.

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Коко Гауфф Джессика Пегула Уимблдон-2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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