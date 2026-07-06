Гауфф с камбеком одолела Бенчич и впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона
Коко в трех сетах одолела Белинду Бенчич в матче четвертого раунда мейджора
Седьмая ракетка мира Коко Гауфф из США вышла в четвертьфинал Уимблдонского турнира 2026.
В четвертом раунде мейджора американка в трех сетах переиграла Белинду Бенчич (Швейцария, WTA 11) за 2 часа и 19 минут.
Уимблдон-2026. 1/8 финала
Белинда Бенчич (Швейцария) [11] – Коко Гауфф (США) [7] – 6:4, 3:6, 4:6
Это было восьмое очное противостояние соперниц. Гауфф в шестой раз одолела Бенчич.
Гауфф впервые в карьере вышла в четвертьфинал травяного мейджора. Всего у Коко теперь 11 четвертьфиналов на турнирах Grand Slam.
Помимо Бенчич, Гауфф на Уимблдоне также выиграла у Тамары Корпач, Соланы Сиерры и Клэр Лю. Далее Коко встретится с Джессикой Пегулой.
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