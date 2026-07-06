ФОТО. Слезы и отчаяние. Реакция Неймара на вылет Бразилии с ЧМ-2026
Звездный вингер был раздавлен после матча с Норвегией
34-летний вингер «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар расплакался после поражения от Норвегии в 1/8 финала ЧМ-2026.
Бразильская команда проиграла со счетом 1:2, а сам Неймар забил на 90+10-й минуте с пенальти.
Финальный свисток поставил точку в мечтах Бразилии о трофее. Неймар упал на газон и дал волю эмоциям, закрыв лицо футболкой.
Поддержать Неймара пришел игрок «Барселоны» Рафинья. Позже партнеры успокоили звездного вингера и поддержали в трудный момент.
Вероятно, нынешний мундиаль стал последним для Неймара, поскольку в следующий раз ему будет уже 38 лет.
За свою карьеру Неймар принял участие в четырех чемпионатах мира: 15 матчей, 9 голов и 4 ассиста.
ФОТО. Слезы и отчаяние. Реакция Неймара на вылет Бразилии с ЧМ-2026
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