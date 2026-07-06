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Чемпионат мира
06 июля 2026, 01:47 | Обновлено 06 июля 2026, 01:49
272
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ФОТО. Слезы и отчаяние. Реакция Неймара на вылет Бразилии с ЧМ-2026

Звездный вингер был раздавлен после матча с Норвегией

06 июля 2026, 01:47 | Обновлено 06 июля 2026, 01:49
272
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ФОТО. Слезы и отчаяние. Реакция Неймара на вылет Бразилии с ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар
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34-летний вингер «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар расплакался после поражения от Норвегии в 1/8 финала ЧМ-2026.

Бразильская команда проиграла со счетом 1:2, а сам Неймар забил на 90+10-й минуте с пенальти.

Финальный свисток поставил точку в мечтах Бразилии о трофее. Неймар упал на газон и дал волю эмоциям, закрыв лицо футболкой.

Поддержать Неймара пришел игрок «Барселоны» Рафинья. Позже партнеры успокоили звездного вингера и поддержали в трудный момент.

Вероятно, нынешний мундиаль стал последним для Неймара, поскольку в следующий раз ему будет уже 38 лет.

За свою карьеру Неймар принял участие в четырех чемпионатах мира: 15 матчей, 9 голов и 4 ассиста.

ФОТО. Слезы и отчаяние. Реакция Неймара на вылет Бразилии с ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар
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сборная Бразилии по футболу сборная Норвегии по футболу ЧМ-2026 по футболу фото
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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