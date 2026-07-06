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Чемпионат мира
06 июля 2026, 01:09 | Обновлено 06 июля 2026, 01:12
1595
3

Угроза. Мексика и Англия могут не выйти на поле вовремя: в чем причина?

Темные облака сгущаются над ареной в Мехико

06 июля 2026, 01:09 | Обновлено 06 июля 2026, 01:12
1595
3 Comments
Угроза. Мексика и Англия могут не выйти на поле вовремя: в чем причина?
Getty Images/Global Images Ukraine
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Поединок сборных Мексики и Англии в 1/8 финала ЧМ-2026 рискует начаться с опозданием.

Над ареной «Ацтека» в мексиканском городе Мехико наблюдается ухудшение погодных условий: город затянули темные тучи, а ливень затопил некоторые районы.

В случае молнии и усиления дождя организаторы, согласно регламенту ФИФА, будут вынуждены отложить начало встречи.

Планируется, что игра должна начаться в 03:00 по киевскому времени, однако все зависит от погоды в Мехико.

Интересно, что ФИФА знала о неутешительном прогнозе погоды и планировала перенести игру на воскресенье в 21:00. Но все осталось на уровне разговоров, футбольная организация не пошла на такие шаги.

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Андрей Витренко Источник: BBC
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Нехай з 9.00 починають по нашому 
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О 6:00 буде норм.  Чорні хмари це вам не жарти. Головне щоб про це сирнюк не почув, бо буде в шахрая ще одна причина скасовувати матчі.
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