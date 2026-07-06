Угроза. Мексика и Англия могут не выйти на поле вовремя: в чем причина?

Поединок сборных Мексики и Англии в 1/8 финала ЧМ-2026 рискует начаться с опозданием.

Над ареной «Ацтека» в мексиканском городе Мехико наблюдается ухудшение погодных условий: город затянули темные тучи, а ливень затопил некоторые районы.

В случае молнии и усиления дождя организаторы, согласно регламенту ФИФА, будут вынуждены отложить начало встречи.

Планируется, что игра должна начаться в 03:00 по киевскому времени, однако все зависит от погоды в Мехико.

Интересно, что ФИФА знала о неутешительном прогнозе погоды и планировала перенести игру на воскресенье в 21:00. Но все осталось на уровне разговоров, футбольная организация не пошла на такие шаги.