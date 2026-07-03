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Чемпионат мира
03 июля 2026, 22:25 |
1173
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Матч Мексика – Англия перенесут на удобное для болельщиков время

Из-за погодных условий ФИФА собирается перенести матч ЧМ

03 июля 2026, 22:25 |
1173
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Матч Мексика – Англия перенесут на удобное для болельщиков время
Getty Images/Global Images Ukraine
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ФИФА намерена перенести игру 1/8 финала чемпионата Мексика Англия на стадионе «Ацтека» в Мехико на более ранний срок. Она должна была начаться в 01:00 по британскому летнему времени в понедельник (18:00 по местному времени в воскресенье).

Прогнозы указывают на возможные грозы и сильные дожди в это время. Согласно правилам безопасности турнира, любые удары молнии, обнаруженные в радиусе 13 км от стадиона, приводят к автоматической 30-минутной паузе в игре.

Матч группового этапа между Францией и Ираком был отложен более чем на два часа из-за соображений безопасности в связи с неблагоприятными погодными условиями в Филадельфии. Регламент ФИФА для чемпионата мира 2026 года гласит, что ФИФА имеет право «отменять, переносить или менять место проведения» матчей «по своему собственному усмотрению».

Новое время начала: 19:00 по Лондону и 21:00 по Киеву в воскресенье. Ждем подтверждения от ФИФА.

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Руслан Полищук Источник: BBC
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