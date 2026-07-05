Руди Гарсия: «Не знал, что игра со США состоится в День дурака»
Руди Гарсия с сарказмом отреагировал на скандальное решение ФИФА
Тренер сборной Бельгии Руди Гарсия прокомментировал отмену дисквалификации форварда национальной команды США Фоларина Балогуна.
«Я не знал, что игра состоится в День дурака, а не 6 июля», – заявил тренер.
Балогун был удален в середине второго тайма матча 1/16 финала чемпионата мира с командой Боснии и Герцеговины (2:0) и должен был пропускать следующий матч. ФИФА приняла решение нарушить свои же правила и отменить дисквалификацию игрока, сразу получив в свой адрес благодарность от президента США Дональда Трампа.
Матч США – Бельгия состоится 7 июля и начнется в 03:00. В Северной Америке будет все еще 6 июля.
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