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Чемпионат мира
05 июля 2026, 23:36 | Обновлено 05 июля 2026, 23:37
475
0

Руди Гарсия: «Не знал, что игра со США состоится в День дурака»

Руди Гарсия с сарказмом отреагировал на скандальное решение ФИФА

05 июля 2026, 23:36 | Обновлено 05 июля 2026, 23:37
475
0
Руди Гарсия: «Не знал, что игра со США состоится в День дурака»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руди Гарсия
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Тренер сборной Бельгии Руди Гарсия прокомментировал отмену дисквалификации форварда национальной команды США Фоларина Балогуна.

«Я не знал, что игра состоится в День дурака, а не 6 июля», – заявил тренер.

Балогун был удален в середине второго тайма матча 1/16 финала чемпионата мира с командой Боснии и Герцеговины (2:0) и должен был пропускать следующий матч. ФИФА приняла решение нарушить свои же правила и отменить дисквалификацию игрока, сразу получив в свой адрес благодарность от президента США Дональда Трампа.

Матч США – Бельгия состоится 7 июля и начнется в 03:00. В Северной Америке будет все еще 6 июля.

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Руслан Полищук Источник: Бен Джейкобс
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