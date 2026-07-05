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Чемпионат мира
05 июля 2026, 22:25 | Обновлено 05 июля 2026, 22:26
520
0

РОНАЛДУ: «Я уже не тот игрок, что был раньше, но продолжаю забивать»

Криштиану Роналду надеется, что сможет забить испанцам

05 июля 2026, 22:25 | Обновлено 05 июля 2026, 22:26
520
0
РОНАЛДУ: «Я уже не тот игрок, что был раньше, но продолжаю забивать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду дал пресс-конференцию перед матчем с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира.

«Я уже не тот игрок, что был раньше, но я продолжаю забивать голы. И надеюсь забить завтра. Если я не смогу забить, это сделает кто-то из товарищей по команде, и мы надеемся пройти в следующий раунд. Задача – пройти дальше, а не чтобы я забил.

В целом я не думаю, что играю так уж плохо. Я забил три гола! Другие забили больше, потому что у них все хорошо. Они чувствуют себя очень хорошо. Но посмотрим, смогу ли я забить завтра».

Матч состоится в понедельник и начнется в 22:00.

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Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
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