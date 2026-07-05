РОНАЛДУ: «Я уже не тот игрок, что был раньше, но продолжаю забивать»

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду дал пресс-конференцию перед матчем с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира.

«Я уже не тот игрок, что был раньше, но я продолжаю забивать голы. И надеюсь забить завтра. Если я не смогу забить, это сделает кто-то из товарищей по команде, и мы надеемся пройти в следующий раунд. Задача – пройти дальше, а не чтобы я забил.

В целом я не думаю, что играю так уж плохо. Я забил три гола! Другие забили больше, потому что у них все хорошо. Они чувствуют себя очень хорошо. Но посмотрим, смогу ли я забить завтра».

Матч состоится в понедельник и начнется в 22:00.