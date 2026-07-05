Криштиану Роналду объявил о своем решении. Конец истории
Футболист сообщил, что нынешний чемпионат мира станет для него последним
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что чемпионат мира-2026 станет его последним мундиалем в профессиональной карьере.
«Это будет мой последний чемпионат мира», – сказал Роналду.
Уже завтра, 5 июля, Роналду сыграет в матче между сборными Португалии и Испании. Матч 1/16 финала начнётся в 22:00 по киевскому времени.
Криштиану Роналду сыграл 26 матчей на чемпионатах мира, забил 10 голов и отдал 2 голевые передачи.
Ранее нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над Хорватией (2:1) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 и тепло отозвался о своем бывшем партнере по «Реалу» Луке Модриче.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Cristiano Ronaldo confirms that this will be his LAST EVER WORLD CUP!— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 5, 2026
🗣️ 𝗡𝗘𝗪: "This will be my last World Cup." pic.twitter.com/DFx2VOZd4U
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