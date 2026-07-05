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  4. Криштиану Роналду объявил о своем решении. Конец истории
Чемпионат мира
05 июля 2026, 21:28 |
5015
5

Криштиану Роналду объявил о своем решении. Конец истории

Футболист сообщил, что нынешний чемпионат мира станет для него последним

05 июля 2026, 21:28 |
5015
5 Comments
Криштиану Роналду объявил о своем решении. Конец истории
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что чемпионат мира-2026 станет его последним мундиалем в профессиональной карьере.

«Это будет мой последний чемпионат мира», – сказал Роналду.

Уже завтра, 5 июля, Роналду сыграет в матче между сборными Португалии и Испании. Матч 1/16 финала начнётся в 22:00 по киевскому времени.

Криштиану Роналду сыграл 26 матчей на чемпионатах мира, забил 10 голов и отдал 2 голевые передачи.

Ранее нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над Хорватией (2:1) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 и тепло отозвался о своем бывшем партнере по «Реалу» Луке Модриче.

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Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Я уже спрогнозировал, что ты играешь до 50-ти, ты хочеш, чтобы все сказали, что я пиздaбoл??
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+3
Та невже😀
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+3
А якщо Мессі на наступний заявиться? ))
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0
Ну на Євро ще зіграє і можна закінчувати)
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0
та ні... тобі буде тільки 45 років... можна ще грати і грати
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0
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