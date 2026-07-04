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  4. Роналду обратился к Модричу после победы Португалии над Хорватией
Чемпионат мира
04 июля 2026, 05:32 |
760
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Роналду обратился к Модричу после победы Португалии над Хорватией

Португальская сборная победила со счётом 2:1 и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

04 июля 2026, 05:32 |
760
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Роналду обратился к Модричу после победы Португалии над Хорватией
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над Хорватией (2:1) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 и тепло отозвался о своем бывшем партнере по «Реалу» Луке Модриче.

«Я много лет играл вместе с Модричем, и очень приятно видеть, что он до сих пор выступает на самом высоком уровне.

Я сказал ему: «Поздравляю, Лука, и успехов тебе в дальнейшей карьере», — сказал португалец.

Напомним, в матче с Хорватией сборная Португалии одержала победу со счётом 2:1 и вышла в 1/8 финала, где встретится с Испанией.

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Криштиану Роналду Лука Модрич сборная Хорватии по футболу сборная Португалии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: The Touchline
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