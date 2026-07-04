Роналду обратился к Модричу после победы Португалии над Хорватией

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над Хорватией (2:1) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 и тепло отозвался о своем бывшем партнере по «Реалу» Луке Модриче.

«Я много лет играл вместе с Модричем, и очень приятно видеть, что он до сих пор выступает на самом высоком уровне.

Я сказал ему: «Поздравляю, Лука, и успехов тебе в дальнейшей карьере», — сказал португалец.

Напомним, в матче с Хорватией сборная Португалии одержала победу со счётом 2:1 и вышла в 1/8 финала, где встретится с Испанией.