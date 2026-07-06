Олег БЛОХИН: «Они вели себя нагло. Так не должно быть»

Известный украинский тренер и футболист Олег Блохин раскритиковал сборную Парагвая по футболу на чемпионате мира 2026 года.

«Парагвайцы вели себя очень нагло: постоянно били и били игроков сборной Франции. А перед этим австрийцы били испанцев. Разве это футбол? А судьи как-то либерально на все это смотрят. Даже не знаю, почему… Так не должно быть», – сказал Блохин.

Напомним, что Парагвай завершил выступление на чемпионате мира 2026 года на стадии 1/8 финала, уступив с минимальным счётом 0:1 сборной Франции.