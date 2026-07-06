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  4. Олег БЛОХИН: «Они вели себя нагло. Так не должно быть»
Чемпионат мира
06 июля 2026, 20:27 |
2491
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Олег БЛОХИН: «Они вели себя нагло. Так не должно быть»

Легенда украинского футбола – о сборной Парагвая

06 июля 2026, 20:27 |
2491
2 Comments
Олег БЛОХИН: «Они вели себя нагло. Так не должно быть»
УАФ. Олег Блохин
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Известный украинский тренер и футболист Олег Блохин раскритиковал сборную Парагвая по футболу на чемпионате мира 2026 года.

«Парагвайцы вели себя очень нагло: постоянно били и били игроков сборной Франции. А перед этим австрийцы били испанцев. Разве это футбол? А судьи как-то либерально на все это смотрят. Даже не знаю, почему… Так не должно быть», – сказал Блохин.

Напомним, что Парагвай завершил выступление на чемпионате мира 2026 года на стадии 1/8 финала, уступив с минимальным счётом 0:1 сборной Франции.

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чемпионат мира по футболу Олег Блохин ЧМ-2026 по футболу сборная Парагвая по футболу сборная Франции по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Комментарии 2
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Перші наслідки розширення кількості учасників, коли на ЧС потрапляють дикуни. Приємно здивувала збірна Кот-Дівуара.
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+1
коли Мбаппе на очах судді в неігровому епізоді вдарив кулаком в обличчя парагвайця, що просто повз нього проходив, і навіть свистка не було - то все нормально? Мбаппе після матчу відкрито заявив, що для перемоги придатні будь-які засоби, і французи заради неї готові в лайно пірнати. І ніхто такі заяви не засудив. Бо то Мбаппе і Франція
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-4
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