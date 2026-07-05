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  4. Блохин рассказал, что его нервирует на чемпионате мира
Чемпионат мира
05 июля 2026, 22:19 |
1295
0

Блохин рассказал, что его нервирует на чемпионате мира

Все самое интересное на Мундиале – впереди

05 июля 2026, 22:19 |
1295
0
Блохин рассказал, что его нервирует на чемпионате мира
ФК Динамо. Олег Блохин
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Чемпионат мира 2026 года, игры которого проводятся сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, не остаются без внимания легендарных личностей украинского футбола. Один из них, обладатель «Золотого мяча» 1975 года, Олег Блохин поделился своими впечатлениями о ходе мундиаля в интервью Sport.ua.

– Насколько тщательно следите за событиями чемпионата мира, часть игр которого проходит тогда, когда в Украине ночь или утро?

– По ночам я сплю, а потом по желанию смотрю в повторе. Хотя есть такие матчи, которые неинтересно смотреть. Но сейчас началась стадия 1/8 финала, когда второстепенных игр не будет. Это, в частности, касается поединков Бразилия – Норвегия и завтрашних Мексика – Англия и Португалия – Испания.

– Какие впечатления остались от первого из сыгранных на этой стадии поединков – Парагвай – Франция, в котором победил представитель Европы 1:0?

– Парагвайцы очень нагло себя вели: постоянно били и били игроков сборной Франции. А перед этим австрийцы били испанцев. Разве это футбол? А судьи как-то либерально все это смотрят. Даже не знаю, почему… Так не должно быть.

– На нынешнем мировом первенстве есть немало разных нововведений, и некоторые из них выглядят странно и неуместно. Прежде всего, предусмотренный внутри каждого из таймов водопой под названием гидратационная пауза.

– Придумали зачем-то этот Hydration Break. Впрочем, это, наверное, связано с рекламой, которую вставляют в это время в телетрансляцию. Выходит, что вместе с трехминутными гидропаузами основное время матча имеет три перерыва. Проводя параллель с чемпионатом мира 2006 года в Германии, в котором мы участвовали, у нас не было перерывов на водопой, да и количество замен было другим. В отличие от нынешнего мундиаля, когда команда имеет возможность проводить их целых пять, тогда было всего три. А когда я участвовал в мировых первенствах 1982 и 1986 годов в качестве игрока, то замен разрешалось еще меньше – всего две. Правда, в то время в заявке было 16 человек, а сейчас разрешается до 26 человек.

– Какие неожиданности отметили бы на сегодняшний день?

– Я вижу, что происходит что-то непонятное. Еще в 1/16 финала немцы и нидерландцы «вылетели». Здесь даже трудно что-либо представить. Казалось бы, Германия и Нидерланды – сильнейшие команды. Да и Уругвай выбыл, хотя многие футболисты этой сборной играют в ведущих европейских клубах. Увидим, что будет дальше. Без сюрпризов, наверное, и дальше не обойдется. Вот, скажем, один из фаворитов отпадет после матча Португалия – Испания. Что касается бельгийцев, то они не произвели на меня впечатления. У англичан тоже игра непонятная. Футбол стал непредсказуемым, и это очевидно.

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чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу Олег Блохин инсайд Мнение эксперта
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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