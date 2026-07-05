Экс-вратарь сборной Англии: «Я бы сорвал футболку с парагвайца»

Бывший вратарь сборной Англии Джо Харт негодует из-за попытки игрока сборной Парагвая исподтишка испортить 11-метровую отметку в сутолоке перед пенальти в матче с французами в 1/8 финала чемпионата мира.

«Если бы я был Орландо Хилем [вратарем сборной Парагвая], мне было бы все равно, если бы это был мой партнер. Я бы сорвал с него футболку. Я не хочу так играть. Отвратительно. Я так рад, что Мбаппе усадил Хиля на газон и пробил мимо него».

Сборная Парагвая уступила французам (0:1) и запомнилась обилием провокаций, ударов и прочих некрасивых поступков.