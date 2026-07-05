Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-вратарь сборной Англии: «Я бы сорвал футболку с парагвайца»
Чемпионат мира
05 июля 2026, 22:12 |
885
0

Экс-вратарь сборной Англии: «Я бы сорвал футболку с парагвайца»

Джо Харт в шоке от поведения сборной Парагвая

05 июля 2026, 22:12 |
885
0
Экс-вратарь сборной Англии: «Я бы сорвал футболку с парагвайца»
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший вратарь сборной Англии Джо Харт негодует из-за попытки игрока сборной Парагвая исподтишка испортить 11-метровую отметку в сутолоке перед пенальти в матче с французами в 1/8 финала чемпионата мира.

«Если бы я был Орландо Хилем [вратарем сборной Парагвая], мне было бы все равно, если бы это был мой партнер. Я бы сорвал с него футболку. Я не хочу так играть. Отвратительно. Я так рад, что Мбаппе усадил Хиля на газон и пробил мимо него».

Сборная Парагвая уступила французам (0:1) и запомнилась обилием провокаций, ударов и прочих некрасивых поступков.

По теме:
Балогунгейт. Бельгийская федерация ткнула носом ФИФА в ее же правила
РОНАЛДУ: «Я уже не тот игрок, что был раньше, но продолжаю забивать»
Блохин рассказал, что его нервирует на чемпионате мира
Джо Харт сборная Парагвая по футболу сборная Франции по футболу Орландо Хиль ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: Reuters
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
Футбол | 05 июля 2026, 06:25 7
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала

Французы переиграли Парагвай со счетом 1:0 и сыграют со сборной Марокко

Русин объяснил, почему решил вернуться в Украину из АПЛ
Футбол | 05 июля 2026, 15:49 7
Русин объяснил, почему решил вернуться в Украину из АПЛ
Русин объяснил, почему решил вернуться в Украину из АПЛ

Нападающий прокомментировал свой переход во львовские Карпаты

Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
Хоккей | 05.07.2026, 07:50
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
Пономаренко выбрал клуб, ради которого покинет Динамо
Футбол | 05.07.2026, 08:38
Пономаренко выбрал клуб, ради которого покинет Динамо
Пономаренко выбрал клуб, ради которого покинет Динамо
Тренер Динамо Костюк отказался от футболиста, игравшего в топ-лигах
Футбол | 05.07.2026, 20:22
Тренер Динамо Костюк отказался от футболиста, игравшего в топ-лигах
Тренер Динамо Костюк отказался от футболиста, игравшего в топ-лигах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бенфика приняла неожиданное решение относительно будущего Трубина
Бенфика приняла неожиданное решение относительно будущего Трубина
04.07.2026, 07:40 9
Футбол
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
04.07.2026, 06:40 11
Футбол
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
04.07.2026, 09:17 8
Бокс
Решение принято. Юрген Клопп выбрал команду, которую возглавит
Решение принято. Юрген Клопп выбрал команду, которую возглавит
04.07.2026, 02:32
Футбол
Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала
Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала
03.07.2026, 19:44 2
Бокс
Гвоздик назвал причину, по которой Усик сдал все чемпионские пояса
Гвоздик назвал причину, по которой Усик сдал все чемпионские пояса
05.07.2026, 04:28
Бокс
Рома приняла решение по Довбику. Трансфер за 23 миллиона евро
Рома приняла решение по Довбику. Трансфер за 23 миллиона евро
05.07.2026, 07:02 1
Футбол
Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко
Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко
04.07.2026, 09:09 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем