ИБРАГИМОВИЧ: «В этом матче ЧМ-2026 я бы кого-то покалечил, меня бы удалили»

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал поведение игроков сборной Парагвая в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Франции (0:1).

В ходе матча парагвайцы отличились рядом провокаций, грязной игрой и использованием футбольных уловок. Несмотря на это, никто из них не получил желтых карточек, что стало уникальным случаем. Единственный гол в матче забил нападающий Франции Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти на 70-й минуте.

«Если бы я играл в том матче, я бы получил четыре или пять красных карточек и отправил бы кого-нибудь в больницу», – признался Ибрагимович.

В то же время Златан подчеркнул, что главная цель подобных провокаций как раз и заключается в том, чтобы вызвать агрессивный ответ. Он отметил сборную Франции за достойную реакцию на такое поведение по отношению к себе.

«Лучший способ реагировать, когда кто-то тебя провоцирует, – это улыбнуться и не попасть в ловушку. Мне это не нравится, даже если провокация является частью игры. Франция не позволила этому задеть себя», – сказал экс-футболист.

В четвертьфинале ЧМ-2026 сборная Франции сыграет против Марокко. Матч состоится 9 июля.