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Чемпионат мира
05 июля 2026, 15:40 | Обновлено 05 июля 2026, 15:51
1221
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ИБРАГИМОВИЧ: «В этом матче ЧМ-2026 я бы кого-то покалечил, меня бы удалили»

Златана разозлило поведение парагвайцев в матче с Францией

05 июля 2026, 15:40 | Обновлено 05 июля 2026, 15:51
1221
0
ИБРАГИМОВИЧ: «В этом матче ЧМ-2026 я бы кого-то покалечил, меня бы удалили»
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович
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Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал поведение игроков сборной Парагвая в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Франции (0:1).

В ходе матча парагвайцы отличились рядом провокаций, грязной игрой и использованием футбольных уловок. Несмотря на это, никто из них не получил желтых карточек, что стало уникальным случаем. Единственный гол в матче забил нападающий Франции Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти на 70-й минуте.

«Если бы я играл в том матче, я бы получил четыре или пять красных карточек и отправил бы кого-нибудь в больницу», – признался Ибрагимович.

В то же время Златан подчеркнул, что главная цель подобных провокаций как раз и заключается в том, чтобы вызвать агрессивный ответ. Он отметил сборную Франции за достойную реакцию на такое поведение по отношению к себе.

«Лучший способ реагировать, когда кто-то тебя провоцирует, – это улыбнуться и не попасть в ловушку. Мне это не нравится, даже если провокация является частью игры. Франция не позволила этому задеть себя», – сказал экс-футболист.

В четвертьфинале ЧМ-2026 сборная Франции сыграет против Марокко. Матч состоится 9 июля.

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Андрей Плыгун Источник: FOX Sports
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