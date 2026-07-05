Дешам поставил точку в истории о «диктаторе Мбаппе»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на шутки о том, что капитан национальной команды Килиан Мбаппе ведет себя как «диктатор».

«Его часто пытаются представить диктатором. Не вы лично, но у Килиана сложился образ, который совершенно не соответствует реальности. С первого дня сборов он приехал с правильным настроем.

Когда он говорит, то говорит от имени группы. Он передает мне пожелания игроков, и это не всегда его собственное мнение.

Если хочешь заниматься проблемами других, у тебя самого не должно быть проблем. И если есть игрок, у которого их нет, то это Килиан. Вся команда следует за ним. У нас хороший коллектив, и это нормально, ведь именно я его сформировал», – сказал специалист.