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  4. Дешам поставил точку в истории о «диктаторе Мбаппе»
Чемпионат мира
05 июля 2026, 14:53 |
477
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Дешам поставил точку в истории о «диктаторе Мбаппе»

В команде у Килиана совсем другой образ

05 июля 2026, 14:53 |
477
0
Дешам поставил точку в истории о «диктаторе Мбаппе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мбаппе и Дешам
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на шутки о том, что капитан национальной команды Килиан Мбаппе ведет себя как «диктатор».

«Его часто пытаются представить диктатором. Не вы лично, но у Килиана сложился образ, который совершенно не соответствует реальности. С первого дня сборов он приехал с правильным настроем.

Когда он говорит, то говорит от имени группы. Он передает мне пожелания игроков, и это не всегда его собственное мнение.

Если хочешь заниматься проблемами других, у тебя самого не должно быть проблем. И если есть игрок, у которого их нет, то это Килиан. Вся команда следует за ним. У нас хороший коллектив, и это нормально, ведь именно я его сформировал», – сказал специалист.

На ЧМ-2026 Мбаппе забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи в 5 матчах за сборную Франции. Турнир продлится до 19 июля. На стадии 1/8 финала французы сыграют против Марокко. Матч состоится 9 июля.

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Дидье Дешам Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Плыгун Источник: L'Equipe
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