Лидер сборной Украины прибыл в Турцию. Громкое летнее подписание
Малиновский уже завтра начнет тренировки с командой
Украинский полузащитник Руслан Малиновский прибыл в Турцию и уже присоединился к своему новому клубу — «Трабзонспору».
32-летнего футболиста встретили в аэропорту Трабзона местные болельщики, которые активно приветствовали новичка команды. После короткого общения с фанатами Малиновский отправился в отель, где будет готовиться к старту предсезонных сборов.
Завтра украинец впервые начнёт тренировки вместе с новыми партнёрами под руководством главного тренера Фатиха Текке. Сам «Трабзонспор» начнёт подготовку к новому сезону 6 июля.
Özel İçerik - Trabzonspor'un yeni transferi Ruslan Malinovskyi, Trabzon'da.— Günebakış Trabzon (@gazetegunebakis) July 5, 2026
İşte ilk görüntüler...
📸 x @emironel2 pic.twitter.com/2lH7S7rWf1
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