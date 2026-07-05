Лидер сборной Украины прибыл в Турцию. Громкое летнее подписание

Украинский полузащитник Руслан Малиновский прибыл в Турцию и уже присоединился к своему новому клубу — «Трабзонспору».

32-летнего футболиста встретили в аэропорту Трабзона местные болельщики, которые активно приветствовали новичка команды. После короткого общения с фанатами Малиновский отправился в отель, где будет готовиться к старту предсезонных сборов.

Завтра украинец впервые начнёт тренировки вместе с новыми партнёрами под руководством главного тренера Фатиха Текке. Сам «Трабзонспор» начнёт подготовку к новому сезону 6 июля.