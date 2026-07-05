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  4. Лидер сборной Украины прибыл в Турцию. Громкое летнее подписание
Турция
05 июля 2026, 21:45 |
3041
0

Лидер сборной Украины прибыл в Турцию. Громкое летнее подписание

Малиновский уже завтра начнет тренировки с командой

05 июля 2026, 21:45 |
3041
0
Лидер сборной Украины прибыл в Турцию. Громкое летнее подписание
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский
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Украинский полузащитник Руслан Малиновский прибыл в Турцию и уже присоединился к своему новому клубу — «Трабзонспору».

32-летнего футболиста встретили в аэропорту Трабзона местные болельщики, которые активно приветствовали новичка команды. После короткого общения с фанатами Малиновский отправился в отель, где будет готовиться к старту предсезонных сборов.

Завтра украинец впервые начнёт тренировки вместе с новыми партнёрами под руководством главного тренера Фатиха Текке. Сам «Трабзонспор» начнёт подготовку к новому сезону 6 июля.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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