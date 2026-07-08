В ФИФА приняли решение по арбитру. Его нужно отстранить, это разочарование

Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина резко высказался о работе судейской бригады во время матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Парагвая.

«За всю свою жизнь я никогда не испытывал большего разочарования от судейства. Я годами защищал арбитров, потому что знаю, насколько это сложная работа, но в тот вечер их работа была просто неадекватной.

Иногда казалось, что арбитр принял решение ещё до того, как произошёл сам эпизод. Непоследовательность в его действиях просто поражала.

Считаю, что его нужно отстранить от работы на остальных матчах турнира. Это чемпионат мира, где право на ошибку минимально, а уровень судейства должен соответствовать уровню футбола.

Честно говоря, Франция слишком часто оказывалась в невыгодном положении из-за решений арбитра. Речь идет и о фолах, и о пенальти, и о дисциплинарных санкциях. Если бы не высокий класс французской команды, она могла бы проиграть этот матч.

Больше всего беспокоит не одна спорная ошибка, а ситуация, когда несколько решений подряд принимаются в одном направлении. Тогда футболисты теряют доверие к судье, а матч становится всё труднее контролировать.

Как бывший арбитр я знаю, что ошибки случаются. Но когда уровень судейства не соответствует статусу крупнейшего футбольного турнира, такие выступления должны подвергаться серьезной оценке.

Игроки заслуживают лучшего. Болельщики заслуживают лучшего. И футбол заслуживает лучшего. После таких матчей все должны говорить об игре, а не о судействе», – сказал Коллина.