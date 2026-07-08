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  4. В ФИФА приняли решение по арбитру. Его нужно отстранить, это разочарование
Чемпионат мира
08 июля 2026, 01:32 |
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2

В ФИФА приняли решение по арбитру. Его нужно отстранить, это разочарование

Коллина – о судействе в матче Франция – Парагвай

08 июля 2026, 01:32 |
1001
2 Comments
В ФИФА приняли решение по арбитру. Его нужно отстранить, это разочарование
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьерлуиджи Коллина
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Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина резко высказался о работе судейской бригады во время матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Парагвая.

«За всю свою жизнь я никогда не испытывал большего разочарования от судейства. Я годами защищал арбитров, потому что знаю, насколько это сложная работа, но в тот вечер их работа была просто неадекватной.

Иногда казалось, что арбитр принял решение ещё до того, как произошёл сам эпизод. Непоследовательность в его действиях просто поражала.

Считаю, что его нужно отстранить от работы на остальных матчах турнира. Это чемпионат мира, где право на ошибку минимально, а уровень судейства должен соответствовать уровню футбола.

Честно говоря, Франция слишком часто оказывалась в невыгодном положении из-за решений арбитра. Речь идет и о фолах, и о пенальти, и о дисциплинарных санкциях. Если бы не высокий класс французской команды, она могла бы проиграть этот матч.

Больше всего беспокоит не одна спорная ошибка, а ситуация, когда несколько решений подряд принимаются в одном направлении. Тогда футболисты теряют доверие к судье, а матч становится всё труднее контролировать.

Как бывший арбитр я знаю, что ошибки случаются. Но когда уровень судейства не соответствует статусу крупнейшего футбольного турнира, такие выступления должны подвергаться серьезной оценке.

Игроки заслуживают лучшего. Болельщики заслуживают лучшего. И футбол заслуживает лучшего. После таких матчей все должны говорить об игре, а не о судействе», – сказал Коллина.

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Пьерлуиджи Коллина сборная Франции по футболу сборная Парагвая по футболу ЧМ-2026 по футболу судейство
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Дали узбеку свисток, и свистел в сторону куда показали...
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Ну ты насмешил.... А кто утверждал списки арбитров на финал ЧМ, не ты ли? Получается, что арбитров на ЧМ назначают от фонаря, по квотам от конфедераций? Если это так, то признайся, что именно ты накосячил с этим арбитром, который просто занял чье-то место  ( а может и не бесплатно....).
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