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Португалия
05 июля 2026, 20:49 | Обновлено 05 июля 2026, 20:51
538
0

Бенфика подписывает конкурента Судакову

Якуб Каминьски из «Кельна» едет в «Бенфику»

05 июля 2026, 20:49 | Обновлено 05 июля 2026, 20:51
538
0
Бенфика подписывает конкурента Судакову
Getty Images/Global Images Ukraine. Якуб Каминьски
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«Бенфика» активировала пункт о выкупе контракта, чтобы подписать Якуба Каминьски из «Кельна» за 20 миллионов евро. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Согласован пятилетний контракт с польским игроком, и это еще одно важное пополнение в команде Марко Силвы после трансфера Клемана Лангле.

24-летний Каминьски оценивается в 17 млн евро. Он играет на позиции левого вингера, а также может действовать как атакующий или левый полузащитник. В «Бенфике» есть футболист похожего профиля, Георгий Судаков. Украинец прочно уселся на скамейку в конце прошлого сезона.

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Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
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