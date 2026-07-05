Бенфика подписывает конкурента Судакову

«Бенфика» активировала пункт о выкупе контракта, чтобы подписать Якуба Каминьски из «Кельна» за 20 миллионов евро. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Согласован пятилетний контракт с польским игроком, и это еще одно важное пополнение в команде Марко Силвы после трансфера Клемана Лангле.

24-летний Каминьски оценивается в 17 млн евро. Он играет на позиции левого вингера, а также может действовать как атакующий или левый полузащитник. В «Бенфике» есть футболист похожего профиля, Георгий Судаков. Украинец прочно уселся на скамейку в конце прошлого сезона.