Тухеля спросили, будут ли игроки принимать виагру перед матчем с Мексикой

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель посмеялся над сообщениями о том, что сборная Англии рассматривает возможность использования виагры перед матчем с мексиканцами на стадионе «Ацтека» в 1/8 финала чемпионата мира.

«Информация и поддержка до меня не дошли, поэтому это неправда», – сказал главный тренер сборной Англии, вызвав смех в зале, на пресс-конференции.

У Англии не было достаточно времени, чтобы акклиматизироваться к игре, которая пройдет в воскресенье на высоте 2200 метров над уровнем моря.

«Знаете, мы это чувствуем. Мы чувствуем это, даже если не тренируемся. Например, в течение дня у меня немного болела голова в гостиничном номере. Спал не так хорошо, как в предыдущие дни, но это не то, с чем нельзя справиться и к чему нельзя адаптироваться».

«Думаю, игроки почувствовали это в первые минуты тренировки, и чем дольше она продолжалась, тем лучше они справлялись. Такова реальность. Физически мы не можем адаптироваться. Это просто невозможно, но мы здесь за день до матча, чтобы хотя бы испытать это на себе, чтобы завтра не пришлось переживать все это впервые на разминке», - добавил тренер.

Матч начнется в понедельник в 3 часа ночи по киевскому времени.